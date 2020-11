WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tampaknya tinggal menghitung hari untuk keluar dari Gedung Putih setelah kekalahannya dari Joe Biden dalam Pemilihan Presiden AS (PIlpres AS). Banyak yang menyebut Presiden AS petahana dalam posisi Trump sebagai lame duck atau bebek cacat.

Namun, media AS justru mengkhawatirkan label "bebek cacat" bagi Trump dalam analisa mereka. Pasalnya, meski kalah dalam Pilpres, menurut konstitusi AS, presiden baru tidak dapat dilantik hingga 20 Januari, yang berarti Trump masih memiliki sekira 75 hari dengan kekuasaan tanpa batas.

Jangka waktu itu dapat dia gunakan untuk berbagai hal, termasuk membalas dendam, membuat kebijakan yang berpotensi menyebabkan kekacauan, atau memberi penghargaan kepada para pendukungnya di hari-hari terakhirnya menjabat. Alih-alih menjadi "bebek lumpuh", presiden yang kalah pilpres ini masih leluasa untuk melakukan tindakan yang berbahaya bagi musuh-musuh AS.

Menurut analisa Axios, setelah kalah pilpres, tidak ada kendala pada kekuasaan presiden biasa antara pemilu dan pelantikan. Dia akan memiliki kekuatan yang hampir tak terbatas untuk memberi penghargaan kepada teman-temannya, menyelesaikan masalah dengan sekutunya selama hari-hari terakhirnya di kantor.

The Washington Post menulis; "Amerika Serikat kini ini dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya dari seorang eksekutif yang marah dan tidak tertekan yang akan menjabat hingga 20 Januari, hari pelantikan Joe Biden."

"Trump dapat melakukan kerusakan yang tak terhitung dengan tindakan di hari terakhir, mulai dari memecat pejabat senior yang cakap di komunitas intelijen dan keamanan nasional hingga memberikan pengampunan kepada rekan-rekan kriminalnya," lanjut The Washington Post, yang dikutip Senin (9/11/2020).

Selain memberikan grasi, yang Trump tunjukkan pada Februari lalu, dia dapat mempercepat legislasi, dan mengubah pekerjaan politiknya menjadi posisi permanen di pemerintahan baru.

Mantan Presiden Barack Obama mengisi banyak jabatan federal dengan orang-orang yang akan terus bertugas setelah dia meninggalkan jabatannya.

Sementara mengeluhkan kekalahannya dan meluncurkan gugatan hukum atas kemenangan Joe Biden, Trump dapat memilih untuk menjalankan aksi terakhirnya sebagai panglima tertinggi Amerika. Ini bisa menjadi bencana bagi keamanan global, jika melibatkan penarikan pasukan dan diplomat Amerika di wilayah sensitif. Pada Oktober misalnya, Trump men-tweet bahwa dia akan membawa 4.500 tentara AS di Afghanistan pulang untuk merayakan Natal. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengancam akan menutup kedutaan AS di Irak setelah pemboman roket berulang kali, yang menurutnya, oleh Iran. Penarikan pejabat militer senior secara diam-diam, yang telah memberikan pengaruh yang menstabilkan di banyak negara Afrika, sedang berlangsung. Menurut The Washington Post, penarikan pasukan AS dari Afghanistan bisa menyebabkan kemungkinan kembalinya Taliban dan perang saudara di negara itu. Trump kemungkinan berusaha untuk membagikan bantuan, seperti yang dilakukan presiden pendahulunya ketika keluar dari Gedung Putih dan selama periode transisi yang tidak menentu. Secara internasional, dia mungkin menyerah pada pendekatan dari sekutunya; Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, atas pencaplokan wilayah permukiman Tepi Barat Palestina. The Washington Post menyatakan teman Trump lainnya, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman dapat mencari bantuan, yang selama ini ditentang Kongres AS. China juga dapat memanfaatkan masa transisi dan bergerak di wilayah yang disengketakan, yakni Taiwan. Sejauh bantuan mengalir, Trump telah menunjukkan selera untuk menyelamatkan orang dari catatan kriminal atau membebaskan mereka dari penjara dan dia bukan presiden pertama yang melakukannya. Barack Obama, saat menjabat, memecahkan rekor dalam mengeluarkan grasi. Pada Februari, Trump melanjutkan pemberian grasi untuk 11 orang. Penerima grasi yang beruntung termasuk raja obligasi sampah; Michael Milken, dan mantan pemilik San Francisco 49ers yang juga terpidana penipu perjudian; Edward DeBartolo Jr. Setelah Trump memenangkan pemilu pada November 2016, Obama memberikan 78 pengurangan hukuman penjara pada satu hari di bulan berikutnya. Pada 17 Januari 2017, tiga hari sebelum pelantikan Trump, Obama mengampuni 64 orang dan meringankan hukuman 209 orang, termasuk 109 terpidana hukuman seumur hidup, termasuk mantan tentara dan whistleblower WikiLeaks; Chelsea Manning. Pada hari terakhirnya di kantor, 19 Januari 2017, Obama meringankan hukuman penjara 330 narapidana federal, sebagian besar pelaku kejahatan narkoba yang memiliki hukuman yang terlalu berat. "Presiden yang akan meninggalkan kantor biasanya tidak merasa sepenuhnya tidak terkendali; pada kenyataannya, sekarang ada pengekangan yang lebih cepat dan mendesak: 'Apa yang akan dipikirkan sejarah tentang saya?'," kata pensiunan pakar transisi presidensial, John Burke, kepada axios.com. "Mungkin tergoda baginya untuk memecat orang-orang yang dianggapnya tidak loyal, misalnya, tetapi itu tidak akan berguna baginya dalam jangka panjang. Kepicikan adalah latihan yang mahal."