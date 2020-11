WASHINGTON DC – Orang-orang di Lingkaran dalam Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai terpecah karena penolakannya terhadap hasil penghitungan pemilihan umum AS (Pemilu AS) 2020.

Dua orang dekat Trump, Ibu Negara Melania dan menantunya Jared Kushner dilaporkan telah menyarankan sang petahana untuk menerima kemenangan Presiden terpilih Joe Biden. Di sisi lain, dua putra Trump yang sudah dewasa mendesaknya untuk terus melawan.

BACA JUGA: Ayahnya Tertinggal dari Biden, Donald Trump Jr Serukan Perang Total

Menurut dua sumber yang dilansir CNN, Kushner, menantu dan penasihat senior Trump, telah mendekatinya untuk menyerah. Sementara itu sumber terpisah mengatakan bahwa Ibu Negara Melania secara pribadi mengatakan bahwa sudah waktunya bagi Trump untuk menerima kekalahannya dalam Pilpres AS.

Dua putra Trump yang sudah dewasa, Donald Jr. dan Eric, mendesak sang presiden untuk terus menolak hasil penghitungan suara, bahkan di saat banyak media telah memproyeksikan kemenangan untuk Biden pada Sabtu (7/11/2020).

Keduanya tengah berusaha mengumpulkan dukungan Partai Republik yang luas untuk memperkarakan hasil pemilu dan memberi tahu sekutu bahwa mereka benar-benar yakin penghitungan suara itu curang.

BACA JUGA: Trump: Ada Banyak Bukti Kecurangan dalam Pilpres AS

Juru bicara kampanye Trump, Jason Miller dalam cuitan pada Minggu (8/11/2020) pagi membantah bahwa Kushner telah mendekati Trump, membujuknya menyerah.

"Cerita ini tidak benar," kata Miller sebagaimana dilansir CNN. "Jared telah menyarankan @realDonaldTrump untuk mengejar semua upaya hukum yang tersedia untuk memastikan keakuratannya."

Beberapa saat setelah Biden diproyeksikan menjadi Presiden AS ke-46, Trump menyatakan penolakan, menyebut saingannya itu "bergegas untuk berpura-pura sebagai pemenang" dan bahwa persaingan masih "jauh dari lebih."

(dka)