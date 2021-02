MIAMI - Tiga orang yang diyakini terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni di Bahamas selama 33 hari telah diselamatkan, kata Penjaga Pantai Amerika Serikat (AS). Seorang awak pesawat sedang melakukan patroli rutin ketika melihat kelompok itu dengan panik mengibarkan bendera darurat di Anguilla Cay.

Ketiga orang tersebut, yang merupakan warga Kuba, mengatakan bahwa mereka bertahan hidup sebagian besar dari kelapa.

Mereka pertama kali terihat di sebuah pulau yang terletak antara Florida Keys dan Kuba pada Senin (8/2/2021). Pejabat Penjaga Pantai Riley Beecher mengatakan bahwa dia sedang berpatroli ketika sesuatu menarik perhatiannya, dan saat dia turun ke ketinggian yang lebih rendah, Beecher menyadari bahwa ada orang di pulau itu dan mereka dalam kesulitan.

#BreakingNews @USCG is assisting 3 people who have reportedly been stranded on Anguilla Cay, Bahamas for 33 days. An Air Station Miami HC-144 Ocean Sentry aircrew has dropped a radio, food and water. More to follow.#D7 #Ready #Relevant #Responsive #searchandrescue #USCG pic.twitter.com/D263ptTarz— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 9, 2021