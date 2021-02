BEBERAPA bagian Arab Saudi telah mengalami fenomena musim dingin bersalju yang langka di wilayah tersebut saat badai salju melanda Kerajaan itu pekan ini. Peringatan cuaca telah dikeluarkan untuk beberapa bagian Arab Saudi, dengan Wilayah Aseer menjadi yang terparah oleh hujan salju lebat.

Awal musim dingin ini, Arab Saudi, di antara negara-negara lain, mengalami cuaca yang sangat dingin, dengan suhu turun di bawah 0 derajat Celcius. Hujan salju besar menyelimuti gurun untuk pertama kalinya dalam 50 tahun.

Algeria and Saudi Arabia deserts are covered in snow this January 2021 as temperatures dipped to -2°C pic.twitter.com/HQchXw8hG2— SᗯᗩᕼIᒪI~ᑭᑌᑎᗪIT (@YussufMwinyi) January 18, 2021