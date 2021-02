WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengambil langkah untuk memulihkan keterlibatannya dengan Palestina yang terputusnya selama empat tahun masa pemerintahan Presiden Donald Trump.

Tim keamanan nasional Biden dilaporkan telah mengambil langkah-langkah untuk membangun kembali hubungan tersebut.

Pada Selasa (23/2/2021) Pemerintahan Biden kembali menegaskan komitmennya merangkul solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa delegasi Negeri Paman Sam menghadiri pertemuan sebuah komite yang dikelola Norwegia, untuk menyalurkan bantuan kepada Palestina.

Meskipun tidak banyak dikenal di luar jangkauan kebijakan luar negeri, sebagai apa yang disebut sebagai Komite Penghubung Ad Hoc telah berpengaruh dalam proses perdamaian sejak Israel dan Palestina menandatangani Perjanjian Oslo pada 1993.

“Selama diskusi, Amerika Serikat menegaskan kembali komitmen AS untuk memajukan kemakmuran, keamanan, dan kebebasan bagi Israel dan Palestina dan untuk menjaga prospek solusi antara dua negara yang dinegosiasikan di mana Israel hidup dalam perdamaian dan keamanan di samping negara Palestina yang layak,” Kata Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan sebagaimana dilansir ABC News.

“Amerika Serikat menggarisbawahi komitmen untuk mendukung bantuan ekonomi dan kemanusiaan dan kebutuhan untuk melihat kemajuan pada proyek-proyek luar biasa yang akan meningkatkan kehidupan rakyat Palestina, sambil mendesak semua pihak untuk menghindari langkah-langkah sepihak yang membuat solusi dua negara lebih sulit untuk dicapai. mencapai, ”katanya.

Partisipasi AS dalam pertemuan tersebut menyusul panggilan telepon pada Senin (22/2/2021) antara Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken dengan menteri luar negeri Israel, di mana Blinken menekankan bahwa pemerintahan AS yang baru secara tegas mendukung solusi dua negara.

