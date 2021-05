BANDUNG — Diplomasi budaya melalui batik rancangan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk dua personel boyband Super Junior yakni Leeteuk dan Yesung mendapatkan sorotan positif dari news.naver.com yang merupakan agensi berita online terbesar di Korea Selatan yang dioperasikan oleh Naver Corporation.

Batik yang dikenakan oleh Leeteuk dan Yesung merupakan batik dengan motif Garuda Kujang Kencana dengan kombinasi Mega Mendung dan Kawung. Batik ini didesain khusus oleh Kang Emil-sapaan akrab Ridwan Kamil-sebagai hadiah bagi para duta besar yang berkunjung ke rumah dinas Gedung Negara Pakuan.

Motif garuda kujang kencana ini merupakan motif yang mengusung tema wibawa, religius, dan nasionalis. Motif mega mendung menggambarkan kehidupan manusia secara utuh dan motif kawung memiliki makna keadilan dan kesejahteraan.

Dalam batik tersebut tampak gambar burung garuda yang melambangkan dasar negara Indonesia, senjata tradisional kujang dan inisial nama Ridwan Kamil yakni R dan K. Sejak Leeteuk dan Yesung Super Junior mengunggah posenya dalam balutan batik, jumlah “likes “ dalam unggahannya tersebut kini telah mencapai sekitar 500 ribu dan 460 ribu likes .

Dalam artikel berjudul “Alasan Super Junior Pakai Batik Indonesia Pencernaan Inovatif", dijelaskan awal mula diplomasi budaya melalui batik terjalin pada saat Ridwan Kamil menerima kunjungan dari Duta Besar Korea Selatan di Gedung Negara Pakuan.

Dilansir dari news.naver.com, Rabu (26/5/2021), dalam kunjungan tersebut Ridwan Kamil menyampaikan ide kepada para Duta Besar tentang keinginannya untuk memperkenalkan batik di Korea Selatan. Di akhir kunjungan tersebut Ridwan Kamil pun tak lupa memberikan batik kepada para duta besar sebagai hadiah oleh-oleh.

Sebagai tindak lanjut, Direktur Korean Cultural Center (KCCI) Kim Yong Woon, General Manager Korean Cultural Center Indonesia Kim Hyun Joo, dan Kedutaan Besar Republik Korea menjembatani ide Ridwan Kamil untuk memperkenalkan batik di Korea Selatan dengan menghubungi pihak SM Entertainment yang merupakan perusahaan agensi hiburan terbesar di Korea Selatan yang menaungi artis seperti Super Junior , Girls 'Generation , Shinee , Exo , Red Velvet dan lain-lain.

Ridwan Kamil tak menduga, batik yang awalnya hanya dijadikan sebagai hadiah oleh-oleh dari Jabar untuk para dubes diberikan kepada personel boyband Super Junior Leeteuk dan Yesung.

“Saya tidak menduga ternyata dia menjahit dipakai dan diposting dan dengan bangganya, kemudian sebelumnya Dubes meminta izin Pak Gub bisa ga ngasih ke K-Pop stars ,” tutur Ridwan Kamil.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menyampaikan rasa terima kasih pada Lee Teuk dan Yesung melalui catatan tangan dalam bahada Inggris dan Korea yang diunggah ke akun instagram @ridwankamil.

Ridwan Kamil menuliskan, “Thank you for wearing West Java Batik, which I design my self. Enjoy our gift and success to you” (Terima kasih sudah memakai batik Jawa Barat yang saya desain sendiri. Selamat menikmati hadiah dan sukses selalu untuk Anda).

Diplomasi budaya melalui batik yang digunakan oleh bintang K-Pop ini menandai eratnya hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan. Selain itu, Ridwan Kamil juga mengungkapkan l diplomasi batik merupakan contoh baik dalam hubungan diplomasi dua negara.

“Hubungan diplomasi ini tidak perlu yang bersifat formal dan seremonial (saja). Super Junior sebagai simbol bintang Korea menggunakan Batik yang merupakan simbol budaya unggul Indonesia ini adalah contoh baik untuk hubungan diplomasi," ujar Ridwan Kamil.