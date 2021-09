KULONPROGO - MNC Peduli melanjutkan rangkaian kegiatan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (2/9/2021). Kali ini, memberikan bantuan new normal kit berupa masker, hand sanitizer dan minuman kesehatan untuk warga sekitar Pondok Pesantren Al Quran Wates (Pesawat), Kedung Piring, Giri Peni, Wates, Kulonprogo, DIY.

Bantuan yang diberikan MNC Peduli ini, sebagai wujud kepekaan dan kepedulian sosial dalam mendukung masyarakat dan pemerintah dalam menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia, sekaligus mendukung santri sebagai relawan sadar prokes.

Bantuan new normal kit tersebut oleh relawan santri sadar prokes, dibagikan kepada warga sekitar dan yang melintas di Pondok Pesawat, peserta vaksin dan para santri. Relawan santri sadar prokes itu bukan hanya memberikan bantuan new normal kit, namun juga memberikan edukasi dan selalu mengingkepada masyarakat untuk selalu disiplin dan mematuhi prokes. Di antaranya menggunakan masker dan menjaga kebersihan tangan. Dengan patuh terhadap prokes, maka diharapkan Indonesia dapat terbebas dari pandemi ini.

“Jangan lupa selalu pakai masker dan cuci tangan, jika tidak ada air bisa menggunakan hand sanitizer,” kata relawan santri sadar prokes Pondok Pesawat Riska Alfi Safitri saat membagikan new normal kit.

Riska selalu mengingatkan itu setiap membagikan new normal kit. Warga yang menerima new normal kit pun menyambut positif dengan pembagain new normal kit dalam progam MNC Peduli tersebut.

“Terima kasih MNC Peduli yang memberikan new normal kit ini,’ kata warga Wates, Amin.

Amin mengatakan, dengan pemberiaan new normal kit ini, berharap kesehatannya akan terus terjaga. Apalagi dengan memakai masker akan menegah Covid-19 dan hand sanitizer, maka akan selalu bersih.

Ketua MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo berharap, dengan adanya pendistribusian masker kepada masyarakat setidaknya dapat meminimalisir kurva penyebaran Covid-19. “Karena dengan memakai masker kita bisa menjaga satu sama lain dengan mencegah droplets yang dapat memaparkan virus kepada kita maupun orang lain di sekitar kita,” ujar Jessica. Jessica juga menyampaikan agar masyarakat dapat terus bahu membahu dalam membantu penanganan Covid-19. Dalam rangkaian kegiatan di DIY, sebelumnya MNC Peduli juga telah menyalurkan new normal kit kepada warga Sedayu, Bantul. Selain itu, MNC Peduli juga mendukung kegiatan Serbuan Vaksinasi TNI AL di Pondok Pesantren Al Quran Wates yang diperuntukkan kepada santri, pendidik dan juga masyarakat sekitar.