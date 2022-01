WASHINGTON - Pentagon akan mengharuskan semua pasukan Amerika Serikat (AS) untuk dikarantina setidaknya selama lima hari jika mereka dites positif Covid-19 atau menjadi kontak dekat dan tidak divaksinasi.

“Terlepas dari status vaksinasi Covid-19, personel Departemen Pertahanan yang dites positif Covid-19 akan tetap berada di luar tempat kerja selama lima hari kalender,” kata Pentagon dalam pedoman terbarunya, yang dirilis pada Jumat (7/1), hanya beberapa hari setelah vaksinasi penuh dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dinyatakan positif terkena virus.

Personil yang dikarantina dapat kembali ke tempat kerja setelah lima hari kalender jika mereka tidak memiliki gejala virus atau jika mereka tidak demam selama lebih dari 24 jam dan gejala yang tersisa akan sembuh.

Namun, setelah kembali ke tempat kerja, personel yang dikarantina baru-baru ini akan diminta untuk mengenakan masker selama lima hari tambahan, bahkan dalam keadaan di mana penggunaan masker tidak diwajibkan oleh pedoman Departemen Pertahanan lainnya.

Aturan itu juga akan berlaku bagi mereka yang tidak divaksinasi atau dikuatkan sepenuhnya yang pernah melakukan kontak dekat dengan seseorang yang dinyatakan positif Covid-19.

Pentagon menjelaskan pengecualian aturan dapat diberikan oleh perwira senior, dan status vaksinasi individu harus dipertimbangkan dalam memberikan pengecualian, karena lebih banyak risiko akan diasumsikan dalam memberikan pengecualian untuk individu yang tidak divaksinasi.

Aturan baru akan mengharuskan personel untuk jujur tentang gejala apa pun yang mereka alami dan memberi tahu komandan mereka ketika gejala dimulai. Personil yang mengalami gejala Covid-19 di tempat kerja wajib segera memakai masker dan pulang ke rumah.

Diketahui, militer AS telah berjuang dengan beberapa wabah besar Covid-19, terutama di kapal Angkatan Laut AS. Anggota semua cabang militer AS diharuskan divaksinasi penuh terhadap Covid-19 dan ratusan personel telah diberhentikan dalam beberapa bulan terakhir karena menolak divaksin.