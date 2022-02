UKRAINA - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak tawaran Amerika Serikat (AS) untuk membantu mengevakuasinya dari Ukraina.

“Pertarungan di sini. Saya butuh amunisi, bukan tumpangan,” ujar Zelensky, dilansir Associated Press yang mengutip seorang pejabat intelijen senior yang mengetahui langsung percakapan tersebut.

The Washington Post juga mengutip pejabat AS dan Ukraina yang mengatakan bahwa pemerintah AS siap membantu Zelensky.

Zelensky telah dipuji secara luas di media sosial atas tanggapannya terhadap invasi Rusia. Mantan komedian dan aktor itu sebelumnya memberikan pidato yang mengharukan saat dia bersumpah untuk terus berjuang.

"Ketika Anda menyerang kami, Anda akan melihat wajah kami. Bukan punggung kami,” terangnya.

Dia juga telah memposting video self-shot sebelumnya pada Jumat (25/2) yang menunjukkan dia dan pembantu utamanya di ibukota, menolak laporan bahwa dia telah melarikan diri dari Kyiv.

"Kita semua di sini," katanya. "Dan akan tetap seperti ini,” lanjutnya.

