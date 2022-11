CANBERRA – Amerika Serikat (AS) telah memperingatkan Australia agar tidak bergabung dengan perjanjian penting yang melarang senjata nuklir. Washington mengatakan perjanjian itu dapat menghambat pengaturan pertahanan antara AS dan sekutunya.

Peringatan AS muncul menyusul langkah pemerintahan Anthony Albanese yang mengubah posisi pemungutan suara Australia pada perjanjian tentang larangan senjata nuklir menjadi "abstain" setelah lima tahun ditentang oleh pemerintah Koalisi.

Perjanjian yang relatif baru memberlakukan larangan menyeluruh untuk mengembangkan, menguji, menimbun, menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir – atau membantu negara lain untuk melakukan kegiatan semacam itu. Namun, perjanjian itu sejauh ini telah dijauhi oleh semua negara pemilik senjata nuklir dan banyak sekutu mereka.

Diwartakan The Guardian, Kedutaan Besar AS di Canberra mengatakan perjanjian itu "tidak akan mengizinkan AS memperluas hubungan pencegahan, yang masih diperlukan untuk perdamaian dan keamanan internasional".

Itu adalah referensi ke Australia yang mengandalkan kekuatan nuklir Amerika untuk mencegah serangan nuklir apa pun di Australia – yang disebut “payung nuklir” – meskipun Australia tidak memiliki senjata nuklirnya sendiri.

Kedutaan mengatakan perjanjian itu juga berisiko "memperkuat perpecahan" dalam komunitas internasional. "Sementara Amerika Serikat memahami dan berbagi keinginan untuk memajukan tujuan perlucutan senjata nuklir, kami tidak mendukung perjanjian tentang larangan senjata nuklir," kata juru bicara kedutaan AS kepada Guardian Australia. “Amerika Serikat tidak percaya bahwa kemajuan menuju perlucutan senjata nuklir dapat dipisahkan dari ancaman keamanan yang ada di dunia saat ini.” Komentar tersebut merupakan tanda penolakan yang dihadapi Australia dari sekutu keamanan utamanya jika semakin dekat untuk menandatangani dan meratifikasi perjanjian tersebut. Sejauh ini Australia tampaknya masih jauh dari proses tersebut. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, telah terlibat dalam advokasi melawan senjata nuklir dan menggambarkannya sebagai "senjata yang paling merusak, tidak manusiawi, dan tidak pandang bulu yang pernah dibuat". Pada 2018 Albanese mengatakan pada konferensi nasional Partai Buruh, yang mendukung perjanjian tentang larangan senjata nuklir (TPNW), bahwa tugas itu tidak akan mudah atau sederhana tetapi akan “adil”. Perjanjian itu sekarang memiliki 91 penandatangan, 68 di antaranya telah secara resmi meratifikasinya, dan mulai berlaku tahun lalu.