NEW YORK – Amerika Serikat (AS) telah menembak jatuh balon China raksasa yang diduga telah memata-matai situs militer utama di seluruh AS.

Departemen Pertahanan mengkonfirmasi jet tempurnya menjatuhkan balon di atas perairan teritorial AS.

Kementerian luar negeri China kemudian menyatakan "ketidakpuasan yang kuat dan protes terhadap penggunaan kekuatan AS untuk menyerang pesawat tak berawak sipil".

BACA JUGA: Balon Mata-Matanya Terbang di Atas AS, China: Itu Force Majeure

Rekaman di jaringan TV AS menunjukkan balon jatuh ke laut setelah ledakan kecil.

Seorang pejabat pertahanan mengatakan kepada wartawan, sebuah jet tempur F-22 menyerang balon ketinggian tinggi dengan satu rudal - AIM-9X Sidewinder - dan jatuh sekitar enam mil laut di lepas pantai AS pada pukul 14:39 EST (19:39 GMT).

BACA JUGA: 5 Fakta Jet Tempur dan Kapal Perang China Masuk Zona Pertahanan Taiwan, Klaim untuk Jaga Kedaulatan

Pejabat pertahanan mengatakan kepada media AS bahwa puing-puing itu mendarat di perairan setinggi 47 kaki (14 m) - lebih dangkal dari yang mereka perkirakan - dekat Pantai Myrtle, Carolina Selatan.

Militer sekarang berusaha memulihkan puing-puing yang tersebar sejauh tujuh mil (11 km). Dua kapal angkatan laut, termasuk satu dengan derek berat untuk pemulihan, berada di area tersebut.

“Sementara kami mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi pengumpulan informasi sensitif dari balon pengintai RRT [China], penerbangan balon pengintai di wilayah AS merupakan nilai intelijen bagi kami,” terang seorang pejabat senior pertahanan AS dalam pernyataan Pentagon, dikutip BBC.

"Kami dapat mempelajari dan meneliti balon dan perlengkapannya, yang sangat berharga," lanjutnya.

Baca Juga: BuddyKu Festival, Generasi Muda Wajib Hadir

Follow Berita Okezone di Google News

Presiden AS Joe Biden berada di bawah tekanan untuk menembak jatuh balon itu sejak pejabat pertahanan pertama kali mengumumkan bahwa mereka melacaknya pada Kamis (2/2/2023). Setelah balon ditembak jatuh, Biden memuji aksi tersebut. "Mereka berhasil menembak jatuh, saya ingin memuji penerbang kami yang melakukannya,” ujarnya. Biden pertama kali menyetujui rencana untuk menembak jatuh balon pada Rabu (1/2/2023), tetapi Pentagon mengatakan telah memutuskan untuk menunggu sampai objek tersebut berada di atas air agar tidak menempatkan orang di darat dalam risiko yang tidak semestinya. Dasar untuk operasi itu diletakkan ketika Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA) menghentikan sementara semua penerbangan sipil di tiga bandara di sekitar pantai Carolina Selatan pada Sabtu (4/2/2023) sore karena "upaya keamanan nasional". Sementara itu, dalam sebuah pernyataan beberapa jam kemudian, kementerian luar negeri China mengeluarkan pernyataan. "Pihak China telah berulang kali memberi tahu pihak AS setelah verifikasi bahwa pesawat itu untuk penggunaan sipil dan memasuki AS karena force majeure - itu benar-benar kecelakaan,” terangnya. Seperti diketahui, Penemuan balon memicu krisis diplomatik, dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken segera membatalkan perjalanan akhir pekan ini ke China atas "tindakan tidak bertanggung jawab". Pihak berwenang China membantah itu adalah pesawat mata-mata, dan sebaliknya mengatakan itu adalah kapal cuaca yang tersesat. Menanggapi insiden tersebut, kementerian luar negeri Taiwan mengatakan dalam sebuah pernyataan. "Tindakan pemerintah Partai Komunis China yang melanggar hukum internasional dan melanggar wilayah udara dan kedaulatan negara lain tidak boleh ditoleransi dalam komunitas internasional yang beradab,” ujarnya. China menganggap Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai provinsi yang memisahkan diri yang pada akhirnya akan berada di bawah kendali Beijing. Presiden Xi Jinping tidak mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekuatan untuk mencapai hal ini. Tetapi Taiwan menganggap dirinya mandiri, dengan konstitusinya sendiri dan pemimpin yang dipilih secara demokratis. Penjaga pantai juga menyarankan para pelaut untuk meninggalkan daerah itu karena operasi militer "yang menimbulkan bahaya yang signifikan". Seorang saksi mata di pantai, Hayley Walsh, mengatakan kepada BBC News dia melihat tiga jet tempur berputar-putar sebelum misil ditembakkan, lalu "kami mendengar ledakan besar, rumah berguncang". Seorang pejabat militer senior mengatakan kepada CNN bahwa pemulihan puing seharusnya "cukup mudah" dan dapat memakan waktu "relatif singkat". Pejabat itu menambahkan bahwa "penyelam Angkatan Laut yang cakap" dapat dikerahkan untuk membantu operasi tersebut. Pejabat pertahanan juga mengungkapkan pada Sabtu (4/2/2023) bahwa balon tersebut pertama kali memasuki wilayah udara AS pada 28 Januari di dekat Kepulauan Aleutian, sebelum pindah ke wilayah udara Kanada tiga hari kemudian, dan masuk kembali ke AS pada 31 Januari. Objek itu terlihat di negara bagian Montana AS, yang merupakan rumah bagi sejumlah situs rudal nuklir yang sensitif. Hubungan antara China dan AS telah diperburuk oleh insiden tersebut, dengan Pentagon menyebutnya sebagai "pelanggaran yang tidak dapat diterima" terhadap kedaulatan AS. Blinken - diplomat top Amerika - mengatakan kepada Beijing bahwa itu adalah "tindakan yang tidak bertanggung jawab" menjelang perjalanannya yang sekarang dibatalkan pada 5-6 Februari - itu akan menjadi pertemuan tingkat tinggi AS-China pertama di sana selama bertahun-tahun. Tetapi China berusaha mengecilkan pembatalan kunjungannya, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu bahwa tidak ada pihak yang secara resmi mengumumkan rencana perjalanan tersebut. Kementerian luar negeri China mengatakan Beijing "tidak akan menerima dugaan atau hype yang tidak berdasar" dan menuduh "beberapa politisi dan media di Amerika Serikat" menggunakan insiden itu "sebagai dalih untuk menyerang dan mencoreng China." Pada Jumat (3/2/2023) , Pentagon mengatakan balon mata-mata China kedua telah terlihat - kali ini di atas Amerika Latin dengan laporan penampakan yang dilaporkan di atas Kosta Rika dan Venezuela. Angkatan Udara Kolombia mengatakan objek yang teridentifikasi - diyakini sebagai balon - terdeteksi pada 3 Februari di wilayah udara negara di atas 55.000 kaki. Angkatan Udara menyatakan pihaknya mengikuti objek sampai meninggalkan wilayah udara, menambahkan bahwa itu tidak merupakan ancaman bagi keamanan nasional. China belum berkomentar secara terbuka tentang balon kedua yang dilaporkan.