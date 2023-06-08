5 Fakta Truk Terguling Timpa Mobil Agya di Semarang, Tewaskan 2 Orang

JAKARTA - Kecelakaan truk pengangkut tanah terjadi di Jalan Prof. Hamka, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu 7 Juni 2023. Ada korban tewas.

Berikut fakta-faktanya:

1. Truk Menimpa Mobil

Melansir Antara, Kasatlantas Polrestabes Semarang AKBP Yunald mengungkapkan, truk pengangkut tanah itu terguling. Kemudian menimpa sebuah mobil Toyota Agya.

Truk pengangkut tanah tersebut melaju dari arah selatan ke utara sebelum akhirnya menabrak Toyota Agya hingga terguling dan terseret beberapa meter.

2. Sebanyak 2 Orang Tewas

Dalam kecelakaan itu, dua orang tewas. Keduanya merupakan pengemudi dan seorang penumpang mobil yang duduk di kursi depan.

Menurut Kasatlantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi, dua orang korban lain yang merupakan anak-anak akibat insiden tersebut.

3. Evakuasi Berlangsung 4 Jam

AKBP Yunaldi menyampaikan terima kasih atas dukungan dan bantuan dari petugas gabungan kepolisian, TNI, Basarnas, dan masyarakat setempat dalam membantu proses evakuasi yang berlangsung sekitar empat jam tersebut.