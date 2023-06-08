Temui Ratusan Massa PBB, Bobby Nasution Didaulat Jadi Bapak Toleransi

Wali Kota Medan Bobby Nasution menemui seratusan massa yang tergabung dalam Pemuda Batak Bersatu yang menggelar aksi damai di depan Balai Kota Medan. (Foto: dok. Pemko Medan)

MEDAN - Di tengah panas yang sangat menyengat kulit, Wali Kota Medan Bobby Nasution menemui seratusan massa yang tergabung dalam Pemuda Batak Bersatu (PBB) yang menggelar aksi damai di depan Balai Kota Medan, Kamis (8/6/2023).

Tidak itu saja, menantu Presiden Joko Widodo ini langsung naik ke atas mobil komando untuk bergabung dengan sejumlah pengurus organisasi masyarakat Batak yang tengah berorasi menolak radikalisme dan intoleran di Kota Medan.

Tindakan Bobby Nasution itu langsung mendapat apresiasi dari seluruh massa dengan memberikan tepuk tangan meriah sambil berteriak, “Hidup Pak Bobby” berulangkali.

“Belum pernah ada kepala daerah yang langsung menemui massa aksi seperti ini dan langsung naik ke atas mobil untuk menjawab apa yang menjadi tuntutan aksi,” ungkap salah seorang massa PBB.

Sebelum menanggapi aksi, Bobby Nasution lebih dulu meminta Ketua DPC PBB Kota Medan, Dolly Sinaga untuk menyampaikan tuntutan.

Dalam kesempatan ini, Dolly menyampaikan 6 poin tuntutan, yaitu PBB menolak faham radikalisme dan intoleran serta dilakukannya pembubaran orang-orang beribadah.