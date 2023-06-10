Pakar Ungkap Ganjar-TGB Duet Potensial di Pilpres 2024, Ini Faktornya

JAKARTA - Pengamat Politik, Adib Miftahul menilai bahwa Ketua Harian DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi adalah tokoh potensial mendampingi menjadi Bakal Calon Wakil Presiden (Bacapres) mendampingi Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo.

Menurutnya, Tuan Guru Bajang adalah sosok Islam moderat, ulama dan memilki intelektualitas yang mumpuni. Oleh sebab itu, Tuan Guru Bajang menjadi tokoh potensial mendampingi Ganjar dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"TGB bisa menjadi tokoh alternatif bahwa simbol Ganjar dan PDIP yang nasionalis ketika ketemu dengan religius, ulama seperti TGB. Apalagi dengan kekuatan intelektualitas-nya juga mumpuni track record (rekam jejak) TGB juga pernah jadi birokrat gubernur (TGB pernah menjadi Gubernur NTB)," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu, (10/6/2023).

Direktur Eksekutif Kajian Politik (KPN) ini membandingkan Tuan Guru Bajang dengan tokoh-tokoh yang diisukan bakal mendampingi Ganjar. Contohnya, Imam besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar.

"Saya kita akan lebih potensial TGB dari segi keilmuan agama, birokrat mumpuni. Yang dibutuhkan malah saya kira bahwa PDIP prioritas utama adalah TGB," ucap Adib.

Adib menambahkan, bahwa perpaduan duet Ganjar-TGB dengan kondisi politik Indonesia saat ini. Ganjar dan PDIP adalah nasionalis sedangkan TGB sosok religius. Selain itu, lanjut dia, Ganjar Pranowo dan TBG juga seorang birokrat.