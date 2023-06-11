Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Pelajar SMA Tewas Ditusuk 45 Kali di Prabumulih, Pelaku Berhasil Ditangkap

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |02:08 WIB
Pelajar SMA Tewas Ditusuk 45 Kali di Prabumulih, Pelaku Berhasil Ditangkap
Pelaku pembunuhan terhadap pelajar ditangkap. (Foto: Era Neizma)
A
A
A

PRABUMULIH - Robialsyah (19) warga Cinta Kasih, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim berhasil ditangkap polisi lantaran melakukan pembunuhan terhadap Deri Juliansyah (16) pelajar SMA yang ditemukan tewas dengan 45 luka tusuk di Prabumulih, Sumsel, Sabtu (10/6/2023).

Kasat Reskrim Iptu Mas Suprayitno STrk mengatakan, tersangka berhasil ditangkap setelah tim Satreskrim Polres Prabumulih berhasil melakukan pengejaran hingga pagi terhadap tersangka.

 BACA JUGA:

“Tersangka adalah orang dekat karena keduanya berteman dan berhasil ditangkap Jumat (9/6/2023) sekitar pukul 23.00 WIB, saat saat sedang melintas di jalan Desa Cinta Kasih,” katanya.

Selanjutnya tersangka diamankan di Mapolres Prabumulih guna penyidikan lebih lanjut.

