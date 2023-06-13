Polisi Tangkap Penusuk Sopir Angkot di Ciputat

TANGERANG SELATAN - Pihak kepolisian berhasil meringkus pelaku penusukan sopir angkot berinisial EH (25) di Jalan Boulevard UPJ, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (12/06/23).

Pelaku diketahui berinisial SM (33). Dia ditangkap di daerah Jombang, Ciputat, tak lama setelah peristiwa penusukan yang terjadi sekira pukul 15.10 WIB.

"Setelah mendapatkan informasi identitas terduga pelaku, selanjutnya melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku di daerah Jombang, Tangerang Selatan," terang Kapolsek Ciputat Timur Kompol Agung Nugroho.

Penusukan itu bermula saat korban dan seorang perempuan menepikan angkotnya di pinggi jalan. Keduanya lantas berjalan menuju pos sekuriti di sana. Tak lama, pelaku yang mengendarai mobil tiba di tempat yang sama.

Pelaku lantas menghampiri korban hingga terjadi cekcok. Selanjutnya pelaku menusukkan gunting ke arah leher korban. Melihat korban terkapar, pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi.