HOME NEWS NASIONAL

5 Pahlawan Nasional dari TNI AL, Tak Gentar Melawan Musuh

Mirsya Anandari Utami , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |05:03 WIB
5 Pahlawan Nasional dari TNI AL, Tak Gentar Melawan Musuh
Laksamana John Lie (Foto: Media sosial)
A
A
A

JAKARTA - TNI Angkatan Laut (AL) di masa perjuangan memiliki kontribusi besar dalam melindungi batas teritorial perairan Indonesia. Tak sedikit yang gugur saat bertempur perangi kapal penjajah.

Mereka pun diberi gelar Pahlawan Nasional sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanannya.

Berikut tokoh-tokoh TNI AL yang diberi gelar pahlawan nasional:

1. Laksamana Muda Yos Soedarso

Salah satu pertemuran yang menelan banyak korban adalah Pertempuran Laut Aru. Dalam pertempuran ini, turut menewaskan Yos Sudarso.

Pria asal Jawa Tengah ini bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat (BKR) Laut pasca kemerdekaan. BKR merupakan cikal bakal terbentuknya TNI AL.

Dilansir dari Sindonews, Yos Sudarso berpengalaman menjadi komandan dalam berbagai kapal peran seperti KRI Alu, KRI Gajah Mada, KRI Rajawali, hingga KRI Pattimura.

Saat operasi militer Trikora, Presiden Soekarno mengerahkan pasukan dalam misi pembebasan Irian Barat, dengan Yos Sudarso sebagai Deputi Operasinya. Tiga kapal dikerahkan di Laut Aru, sayang ketiga kapal tersebut terlacak pesawat pengintai Belanda.

      
