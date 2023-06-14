4 Fakta Chat Ancaman Mario Dandy, Ingin Tembak David Hingga Telepon Brimob

Jonathan Latumahina bersaksi pada persidangan Mario Dandy di PN Jakarta Selatan, 13 Juni 2023. (Foto: Refi Sandy)

JAKARTA – Isi percakapan berisi ancaman di aplikasi pesan yang dikirimkan terdakwa Mario Dandy Satriyo (MDS) diungkap ayah terhadap korban David Ozora dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Selasa, (13/6/2023).

Berikut fakta-fakta terkait isi chat MDS yang diungkap di persidangan:

BACA JUGA: Ayah David Ungkap Mario Sebut Kasus Penganiayaan Akan Diurus Papanya

1. MDS Ancam korban David Ozora melalui WhatsApp

Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina mengungkap bahwa terdakwa MDS melayangkan ancaman terhadap anaknya melalui teks chat di aplikasi WhatsApp. Jonathan mengaku baru mengakui adanya ancaman itu setelah membuka ponsel putranya pasca penganiayaan yang dilakukan MDS.

"Mengancam itu saya tahu setelah saya buka handphone David, sebelumnya tidak," kata Jonathan menjawab pertanyaan hakim tentang ancaman yang diterima David.

2.Ancam telepon Brimob

Menurut Jonathan, ancaman yang dilontarkan MDS terhadap putranya tergolong parah. Dia juga mengungkapkan bahwa ada beberapa ancaman yang telah dihapus dan telah di-capture olehnya.

"Ancamannya cukup parah kalau saya bilang, karena di situ disebutkan akan melakukan penembakan kepada David, akan nelepon Brimob, akan menyelesaikan David," ungkap Jonathan.