JAKARTA – Isi percakapan berisi ancaman di aplikasi pesan yang dikirimkan terdakwa Mario Dandy Satriyo (MDS) diungkap ayah terhadap korban David Ozora dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Selasa, (13/6/2023).
Berikut fakta-fakta terkait isi chat MDS yang diungkap di persidangan:
1. MDS Ancam korban David Ozora melalui WhatsApp
Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina mengungkap bahwa terdakwa MDS melayangkan ancaman terhadap anaknya melalui teks chat di aplikasi WhatsApp. Jonathan mengaku baru mengakui adanya ancaman itu setelah membuka ponsel putranya pasca penganiayaan yang dilakukan MDS.
"Mengancam itu saya tahu setelah saya buka handphone David, sebelumnya tidak," kata Jonathan menjawab pertanyaan hakim tentang ancaman yang diterima David.
2.Ancam telepon Brimob
Menurut Jonathan, ancaman yang dilontarkan MDS terhadap putranya tergolong parah. Dia juga mengungkapkan bahwa ada beberapa ancaman yang telah dihapus dan telah di-capture olehnya.
"Ancamannya cukup parah kalau saya bilang, karena di situ disebutkan akan melakukan penembakan kepada David, akan nelepon Brimob, akan menyelesaikan David," ungkap Jonathan.