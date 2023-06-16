Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Letjen (Purn) Kuntara, Jenderal Keturunan Tionghoa yang Terlibat Operasi Woyla

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |05:08 WIB
Letjen (Purn) Kuntara, Jenderal Keturunan Tionghoa yang Terlibat Operasi Woyla
Letjen (Purn) Kuntara (Foto: Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA - Letnan Jenderal TNI (Purn) H. Kuntara, salah satu jenderal keturunan Tionghoa. Berbagai operasi militer pernah diembannya. 

Salah satunya adalah Operasi Woyla. Sebuah operasi yang dilakukan untuk membebaskan para sandera di dalam Pesawat Garuda Indonesia pada 1981.

Kala itu, Pesawat Garuda Indonesia dibajak di Bangkok, Thailand. Operasi tersebut pun berjalan mulus, para sandera berhasil dibebaskan.

Kuntara lahir pada 1 September 1939 dari orangtua keturunan Tionghoa. Alumnus Akademi Militer Nasional tahun 1963 ini seangkatan dengan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Wismoyo Arismunandar, mantan Gubernur Jawa Timur Mayor Jenderal TNI Basofi Sudirman.

Selain itu, seangkatan juga dengan mantan Pangdam IX Udayana Letnan Jenderal TNI Sintong Panjaitan.

Sederet jabatan strategis pernah diemban Kuntara, seperti menjadi Pangkostrad ke-18. Bahkan, sebelumnya Kuntara menjabat sebagai Danjen Kopassus. Kuntara sangat fasih bahasa Mandarin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
tni ad Letjen (Purn) Kuntara TNI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192647/tni-roup_large.jpg
Profil Mayjen Novi Rubadi, Perisai Hidup Jokowi yang Nekat Terjun ke Basis KKB  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192398/pemerintah-S97q_large.jpg
KSAD Maruli Murka Jembatan Bailey untuk Bencana Sumatera Disabotase: Ini Biadab!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191979/tni-OHCg_large.jpg
Cerita Haru TNI Pengantar Logistik Diberi Sepikul Durian dari Warga Terisolasi Gayo Lues
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/340/3191636/tni-tBNm_large.jpg
Kisah Pilu Sertu Hamzah Selamatkan Anak dan Istrinya Meninggal saat Longsor Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190452/viral-hbde_large.jpg
Heboh Puluhan WN China Serang Prajurit Zeni Tempur di Tambang Emas Ketapang, Begini Reaksi TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188400/tni-bvxN_large.jpg
30 Ribu Prajurit TNI hingga Puluhan Alutsista Canggih Diterjunkan untuk Korban Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement