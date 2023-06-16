Letjen (Purn) Kuntara, Jenderal Keturunan Tionghoa yang Terlibat Operasi Woyla

JAKARTA - Letnan Jenderal TNI (Purn) H. Kuntara, salah satu jenderal keturunan Tionghoa. Berbagai operasi militer pernah diembannya.

Salah satunya adalah Operasi Woyla. Sebuah operasi yang dilakukan untuk membebaskan para sandera di dalam Pesawat Garuda Indonesia pada 1981.

Kala itu, Pesawat Garuda Indonesia dibajak di Bangkok, Thailand. Operasi tersebut pun berjalan mulus, para sandera berhasil dibebaskan.

Kuntara lahir pada 1 September 1939 dari orangtua keturunan Tionghoa. Alumnus Akademi Militer Nasional tahun 1963 ini seangkatan dengan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Wismoyo Arismunandar, mantan Gubernur Jawa Timur Mayor Jenderal TNI Basofi Sudirman.

Selain itu, seangkatan juga dengan mantan Pangdam IX Udayana Letnan Jenderal TNI Sintong Panjaitan.

Sederet jabatan strategis pernah diemban Kuntara, seperti menjadi Pangkostrad ke-18. Bahkan, sebelumnya Kuntara menjabat sebagai Danjen Kopassus. Kuntara sangat fasih bahasa Mandarin.