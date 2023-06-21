Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lagi Patroli, Petugas Keamanan Pelabuhan Temukan Mayat Mengambang di Laut Muara Angke

Yohannes Tobing , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |02:52 WIB
Lagi Patroli, Petugas Keamanan Pelabuhan Temukan Mayat Mengambang di Laut Muara Angke
A
A
A

JAKARTA - Petugas keamanan (Satpam) Pelabuhan Muara Angke menemukan sesosok mayat laki-laki tanpa identitas mengambang di perairan dekat Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (20/6/2023).

Petugas keamanan Pelabuhan Muara Angke, Ongki Pratama mengatakan, penemuan mayat tersebut bermula saat dirinya sedang patroli dan menemukan mayat mengambang di lautan dengan jarak sekitar 100 meter dari Pelabuhan.

"Tiba-tiba saya lihat kaya ada yang aneh gitu, terus saya lihat kaya kepala, terus langsung saya lapor ke pospol dan langsung kami tindak," kata Ongki saat ditemui di lokasi pada Selasa (20/6/2023) malam.

Dijelaskan Ongki, mayat tersebut berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan berusia 30 tahun. Mayat tersebuy ditemukan tidak mengenakan baju, hanya sehelai celana jeans yang dikenakannya. Tidak ada benda atau identitas yang menempel.

"Tidak mengenakan pakaian, cuman pake celana panjang aja. Identitas tidak ditemukan, kosong. Mayat laki-laki tanpa identitas itu kemudian dibawa ke dalam ambulans," Ucapnya.

Ongki menambahkan, setelah dirinya melihat ada sesosok mayat laki-laki tersebut, langsung melaporkan ke petugas dari Ditpolair Polda Metro Jaya, Basarnas, dan TNI, untuk mengevakuasi mayat tersebut ke daratan.

Hingga saat ini, petugas belum dapat dipastikan siapa sosok pria yang tewas mengambang ini lantaran tak ada identitas melekat padanya. Petugas kemudian membawa mayat tersebut ke RS Cipto Mangunkusumo untuk proses autopsi.

(Khafid Mardiyansyah)

      
