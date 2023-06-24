Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Jenderal TNI Taat Ibadah, Tak Pernah Tinggalkan Wudu hingga Sholat

Tika Vidya Utami , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |08:06 WIB
3 Jenderal TNI Taat Ibadah, Tak Pernah Tinggalkan Wudu hingga Sholat
Jenderal AH Nasution. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Di balik keberaniannya di medan pertempuran, sejumlah jenderal TNI juga dikenal taat ibadah. Di tengah kesibukannya, mereka tidak lupa untuk melakukan sholat tepat waktu hingga melakukan puasa sunah.

Berikut Jenderal TNI yang dikenal taat ibadah:

1. Wismoyo Arismunandar

Jenderal TNI Wismoyo Arismunandar merupakan tokoh militer yang pernah melakukan beberapa penumpasan pemberontakan, seperti pemberontakan bersenjata PGRS/Paraku di Kalimantan hingga Operasi Wibawa di Irian Barat. Ia dikenal karena keberaniannya di medan tempur. Tak hanya itu, Wismoyo juga dikenal sebagai sosok yang sederhana serta religius. Meski berada di medan pertempuran, Wismoyo selalu menjalankan puasa sunah serta salat malam. Tak jarang, Wismoyo juga mengingatkan prajuritnya untuk selalu dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Wismoyo pun pernah membekali Prabowo sajadah sebelum berangkat ke medan tempur.

BACA JUGA:

5 Pahlawan yang Sering Dijadikan Nama Jalan, Soekarno hingga Jenderal Soedirman 

2. AH Nasution

Jenderal Abdul Haris Nasution merupakan tokoh yang berhasil selamat dari kekejaman peristiwa G30SPKI. Ia dikenal sebagai tokoh yang taat ibadah. Saat sedang rapat dengan Presiden Soekarno dan waktu salat sudah tiba, Nasution meminta izin untuk menjalankan salat terlebih dahulu. Kemudian, saat Nasution melakukan perjalanan ke Moskow untuk membeli senjata, kala itu bertepatan dengan hari Jumat. Ia melihat jam dan sudah menunjukkan waktu salat Jumat. Nasution pun meminta izin untuk mendirikan salat. Perwira dari Uni Soviet lalu mengantarkan Nasution ke masjid untuk salat.

Halaman:
1 2
      
