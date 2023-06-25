4 Fakta Penculikan di Tangsel, Dilakukan Guru Korban

TANGERANG SELATAN - Tiga hari pasca-hilangnya seorang anak berinisial N, di Tangerang Selatan Banten, akhirnya berhasil ditemukan.

Korban diduga jadi korban penculikan, berikut fakta-faktanya:

1. Pelaku Guru Korban

Pelaku yang tak lain merupakan guru olahraga sendiri pun juga turut diamankan pihak kepolisian dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan tim penyidik.

2. Terbongkar Berkat CCTV

Terbongkarnya kasus ini setelah pihak keluarga melihat video kamera pengawas cctv saat seorang anak berkebutuhan khusus berjalan kaki meninggalkan sekolahnya, di Pamulang.

Bahkan dari rekaman CCTV anak tersebut terlihat menaiki sebuah mobil berwarna putih saat meninggalkan sekolahnya.