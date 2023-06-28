Selamatkan Cucu Terjebak Kebakaran, Kakek di Rohul Ikut Tewas

ROHUL - Kebakaran melanda sebuah rumah di Kelurahan Ujungbatu, Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau pada Selasa (27/6/2023). Dalam musibah ini dua orang meninggal dunia.

Korban meninggal dunia merupakan satu keluarga yakni Agus Salim (58) dan cucunya Khaira Afrilliani (6). Keduanya ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan akibat terbakar.

Babinsa Koramil 08/Tandun Kodim 0313/KPR, Serma BK. Tumanggor menjelaskan bahwa sang kakek ikut tewas karena mencoba menyelamatkan cucunya yang masih terjebak di dalam kobaran api. Keduanya ditemukan dalam kondisi berdekatan.

"Kejadiannya terjadi pukul 06.15 WIB pagi," ucap Serma BK. Tumanggor Babinsa Koramil 08/Tandun Kodim 0313/KPR, Selasa.

Keterangan pihak keluarga, rumah yang terbakar milik Rani Karmila (35) yang merupakan ibu dari Khaira. Peristiwa ini awalnya diketahui Rendi (29) yang merupakan adik dari Rani. Melihat kebakaran di rumah kakaknya, diapun memanggil ayahnya Agus Salim. Saat kejadian kakaknya Rani berhasil diselamatkan.

Kemudian korban Agus Salim menanyakan keberadaan sang cucu, Khaira. Ranipun menjawab Khaira masih terjebak di dalam rumah. Mendengar hal itu, Aguspun panik. Diapun langsung menerobos kobaran api di rumah semi permanen itu. Malang, diapun tewas terbakar saat mencoba menyelamatkan sang cucu.