Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Selamatkan Cucu Terjebak Kebakaran, Kakek di Rohul Ikut Tewas

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |00:18 WIB
Selamatkan Cucu Terjebak Kebakaran, Kakek di Rohul Ikut Tewas
Kebakaran tewaskan kakek dan cucu. (Foto: Banda Haruddin)
A
A
A

ROHUL - Kebakaran melanda sebuah rumah di Kelurahan Ujungbatu, Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau pada Selasa (27/6/2023). Dalam musibah ini dua orang meninggal dunia.

Korban meninggal dunia merupakan satu keluarga yakni Agus Salim (58) dan cucunya Khaira Afrilliani (6). Keduanya ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan akibat terbakar.

Babinsa Koramil 08/Tandun Kodim 0313/KPR, Serma BK. Tumanggor menjelaskan bahwa sang kakek ikut tewas karena mencoba menyelamatkan cucunya yang masih terjebak di dalam kobaran api. Keduanya ditemukan dalam kondisi berdekatan.

 BACA JUGA:

"Kejadiannya terjadi pukul 06.15 WIB pagi," ucap Serma BK. Tumanggor Babinsa Koramil 08/Tandun Kodim 0313/KPR, Selasa.

Keterangan pihak keluarga, rumah yang terbakar milik Rani Karmila (35) yang merupakan ibu dari Khaira. Peristiwa ini awalnya diketahui Rendi (29) yang merupakan adik dari Rani. Melihat kebakaran di rumah kakaknya, diapun memanggil ayahnya Agus Salim. Saat kejadian kakaknya Rani berhasil diselamatkan.

BACA JUGA:

Kebakaran Gudang Biskuit di Cengkareng, Arus Lalin Jalan Daan Mogot Macet 

Kemudian korban Agus Salim menanyakan keberadaan sang cucu, Khaira. Ranipun menjawab Khaira masih terjebak di dalam rumah. Mendengar hal itu, Aguspun panik. Diapun langsung menerobos kobaran api di rumah semi permanen itu. Malang, diapun tewas terbakar saat mencoba menyelamatkan sang cucu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175965/kebakaran-4btx_large.jpg
Kebakaran Hebat di Pengadegan Jaksel Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175879/kebakaran-15fQ_large.jpg
Kebakaran Hebat Lapak di Pengadegan Jaksel, 15 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175876/kebakaran-Nh0s_large.jpg
Kebakaran di Tambora Diduga Akibat Pengelasan, 5 Rumah Ludes Dilahap Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174964/kebakaran-IKxJ_large.jpg
Kebakaran Rumah Kontrakan di Jaksel Diduga Akibat Tabung Gas Bocor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/340/3174959/kebakaran-VkdE_large.jpg
Saat Personel Polri-TNI Sinergi Berjibaku Padamkan Api di Kompleks Kodam Lama Jayapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174954/kebakaran-TjFA_large.jpg
Rumah Kontrakan di Jaksel Terbakar, 9 Unit Damkar Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement