5 Fakta Keluarga Rafael Alun Tempati Rumah Mewah yang Disita, KPK Lakukan Pengecekan

JAKARTA – Keluarga mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo (RAT) dikabarkan masih menempati rumah mewah yang telah disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Penggunaan rumah sitaan itu oleh keluarga RAT itu dilaporkan akun @logikapolitikid.

Berikut fakta-faktanya:

KPK Sita Aset TPPU Rafael Alun di Tiga Kota Senilai Rp150 Miliar

1. Viral di media sosial

Berita tentang rumah sitaan yang masih ditempati keluarga RAT itu pertama kali digulirkan oleh pemilik akun @logikapolitikid dan menjadi viral di media sosial.

"Pada tgl 13/6 istrinya Christo masih asik main Tiktok di Rumah Simprug.

Padahal jauh2 hari sebelumnya @KPK_RI bilang klo rumah itu udah disita," demikian cuitan @logikapolitikid dikutip Rabu (28/6/2023).

"Biar gak ngeles Bukti itu rumah simprug, gue kasi poto si Anak Setan waktu di rumah simprug & Vanessa sdg main tiktok di kamar yg sama," sambungnya.

2. KPK akan lakukan pengecekan

Menanggapi isu dan video yang diviralkan di Twitter soal keluarga Rafael Alun masih tinggal di rumah Simprug yang telah disita KPK, Asep Guntur menyatakan pihaknya bakal melakukan pengecekan.

"Kita akan cek ya. Nanti kirimkan informasi ke kita. Kita nanti akan cek," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur.

Bukan hanya rumah, kostan dan kontrakan milik Rafael Alun yang telah disita KPK juga dikabarkan masih ada penghuninya.