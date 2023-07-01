Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pernah Viral, Berikut Kabar Terkini Polwan Cantik Briptu Dara Intan

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |06:22 WIB
Pernah Viral, Berikut Kabar Terkini Polwan Cantik Briptu Dara Intan
Briptu Dara Intan. (Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Nama polwan Briptu Dara Intan sempat menjadi perbincangan netizen lebih dari 10 tahun lalu.

Briptu Dara pernah viral saat membawakan berita mengenai arus lalu lintas di National Traffic Management Center (NTMC) Polri pada 2012. Dengan parasnya yang cantik, Dara Intan menjadi perbincangan netizen pada masa itu.

Penampilannya pada masa kini berbeda dibandingkan saat viral dulu. Kini Dara Intan telah berhijab.

Selain itu, kini Dara Intan berpangkat Bripka. Ia kini bertugas di Bareskrim.

Dara Intan (populer Briptu Dara Intan) kerap membagikan kehidupannya di media sosial (medsos) Instagram @daraintan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176084/viral-lWrb_large.jpg
Viral Pernikahan Kakek di Pacitan Mahar Cek Rp3 Miliar Diduga Palsu, Kemenag Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912/viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174683/bola_api-lvzu_large.jpg
Heboh, Bola Api Melintas di Langit Cirebon hingga Terdengar Dentuman Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174308/viral-UeXj_large.jpg
Viral Bus Damri Ludes Terbakar di Tol Jatiasih Bekasi, Penumpang Panik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174179/viral-jz4k_large.jpg
Duduk Perkara Mobil Sienta Putih Diamuk Massa di Margonda Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172420/viral-U8qh_large.jpg
Siswa SDN di Tangsel Nekat Gelantungan di Lantai 3, Kesal Gegara Tugas Sekolah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement