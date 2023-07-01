Pernah Viral, Berikut Kabar Terkini Polwan Cantik Briptu Dara Intan

JAKARTA - Nama polwan Briptu Dara Intan sempat menjadi perbincangan netizen lebih dari 10 tahun lalu.

Briptu Dara pernah viral saat membawakan berita mengenai arus lalu lintas di National Traffic Management Center (NTMC) Polri pada 2012. Dengan parasnya yang cantik, Dara Intan menjadi perbincangan netizen pada masa itu.

Penampilannya pada masa kini berbeda dibandingkan saat viral dulu. Kini Dara Intan telah berhijab.

Selain itu, kini Dara Intan berpangkat Bripka. Ia kini bertugas di Bareskrim.

Dara Intan (populer Briptu Dara Intan) kerap membagikan kehidupannya di media sosial (medsos) Instagram @daraintan.