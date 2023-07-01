Potret Cantik Anggota Brimob Bripda Dian

JAKARTA - Brimob adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Polri. Tugas utama Brimob di antaranya penanganan terorisme domestik, penanganan kerusuhan, penegakan hukum berisiko tinggi.

Meski identik dengan tugas berat, Brimob juga memiliki polwan yang tangguh. Banyak perempuan tangguh menjadi anggota Brimob. Termasuk salah satunya Bripda Dian Asih Lestari.

Polwan berparas cantik ini kerap membagikan postingannya di Instagram pribadinya @dianasihlestari.

Dalam media sosialnya, Bripda Dian kerap memposting foto yang menampilkan dirinya mengenakan seragam dinas.

Sebagai seorang polwan, Dian Asih juga memiliki kemampuan dalam penggunaan berbagai senjata. Hal ini sempat terlihat ketika dirinya tengah melakukan latihan menembak dari jarak yang cukup jauh.

(Erha Aprili Ramadhoni)