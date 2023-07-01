Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Potret Cantik Anggota Brimob Bripda Dian

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |07:19 WIB
Potret Cantik Anggota Brimob Bripda Dian
Bripda Dian. (Instagram/@dianasihlestari)
A
A
A

JAKARTA - Brimob adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Polri. Tugas utama Brimob di antaranya penanganan terorisme domestik, penanganan kerusuhan, penegakan hukum berisiko tinggi.

Meski identik dengan tugas berat, Brimob juga memiliki polwan yang tangguh. Banyak perempuan tangguh menjadi anggota Brimob. Termasuk salah satunya Bripda Dian Asih Lestari.

Polwan berparas cantik ini kerap membagikan postingannya di Instagram pribadinya @dianasihlestari.

Dalam media sosialnya, Bripda Dian kerap memposting foto yang menampilkan dirinya mengenakan seragam dinas.

Sebagai seorang polwan, Dian Asih juga memiliki kemampuan dalam penggunaan berbagai senjata. Hal ini sempat terlihat ketika dirinya tengah melakukan latihan menembak dari jarak yang cukup jauh.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176146//polri-TG3W_large.jpg
Oknum Brimob Diduga Lecehkan ABG di Maluku Ditindak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912//viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/33/3174355//azia_riza-eCG5_large.jpg
Azia Riza Curhat di Kantor Polisi: Surat Keterangan Cinta Kandasss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174303//azia_riza-hZrK_large.jpg
Ketika Azia Riza Ikut Razia, Sampai Nangis Palsu di Depan Pengendara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173571//viral-eTbn_large.jpg
Briptu Danang Penumpang Rantis Brimob Pelindas Ojol Dihukum Minta Maaf dan Patsus 20 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172566//polri-MR1T_large.jpg
Breaking News! Polri Mutasi Besar-besaran, Dankorbrimob-Kabaintelkam Diganti
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement