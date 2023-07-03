Kala Slamet Rijadi Buat Tobat 2 Kompi Gerilyawan Pengikut PKI

JAKARTA – Pasca pecahnya Madiun Affair 1948, suasana di Indonesia masih mencekam dan tak stabil akibat kerancuan mengenai siapa lawan dan siapa akibat pemberontakan yang dipimpin Muso itu. Di tengah suasana tersebut, Overste (Letkol) Ignatius Slamet Rijadi mendapat perintah untuk membuat dua kompi gerilyawan terpengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) bertobat.

Pada 23 September 1948, Slamet Rijadi yang sedang berada di Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah diperintahkan untuk menemui Gubernur Militer Kolonel Gatot Soebroto. Slamet Rijadi pun bergegas pergi ke Balai Kota Solo dimana Kolonel Gatot berada.

“Kolonel Gatot Soebroto, mengapa memanggil saya dengan sangat mendadak?” tanya Slamet Rijadi, sebagaimana termaktub di buku ‘Ignatius Slamet Rijadi: Dari Mengusir Kempeitai sampai Menumpas RMS’.

Pemanggilan itu memang tidak diduga-duga dan tak lama setelah terjadinya kesalahpahaman antara anak buahnya dengan Pasukan Siliwangi. Kesalahpahaman ini bahwa menyebabkan du mulut antara Komandan Brigade Siliwangi, Kolonel Sadikin dengan Panglima Besar (Pangsar) Jenderal Soedirman.

Meski peristiwa itu tampaknya sudah mulai selesai, Slamet Rijadi masih merasa cemas ketika dipanggil Kolonel Gatot. Dia pun menitip pesan pada anak buahnya, bahwa jika pada pukul empat sore dia belum kembali ke markasnya, pasukannya diperintah mencarinya ke Balai Kota Solo.