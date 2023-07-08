Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Fakta Tabung Gas 3 Kg Meledak di Sebuah Rumah, 8 Orang Menderita Luka Bakar

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |06:01 WIB
5 Fakta Tabung Gas 3 Kg Meledak di Sebuah Rumah, 8 Orang Menderita Luka Bakar
Ilustrasi ledakan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA Ledakan tabung gas 3 kilogram di sebuah rumah di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada pekan lalu mengagetkan banyak orang.

Kejadian itu menyebabkan delapan orang terluka dan dua orang meninggal dunia usai menjalani perawatan medis di rumah sakit.

Berikut lima faktanya:

1. Ledakan di sebuah rumah

Ledakan tabung gas itu diketahui terjadi pada Senin, 26 Juni 2023 lalu. Kapolsek Tebet, Kompol Kompol Chitya Intania saat dikonfirmasi, Jumat (7/7/2023), mengatakan ledakan tersebut terjadi di rumah milik Lukman Hakim.

2. Tercium bau gas

Seorang saksi mengaku mencium bau tabung gas itu sebelum gas itu meledak. Kemudian datang tukang gas sekaligus tetangga Lukman, yakni Wildan Susanto. Susanto lantas menyalakan gas hingga akhirnya terjadi ledakan dari tabung gas 3 kg.

3. Kerusakan atap

Ledakan ini menyebabkan api besar dan membakar para korban. Kemudia api menjalar ke atap sehingga jenbol. lantai II, dak dari triplek lantai dua juga jebol.



      
