Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Operasi Patuh Jaya Mulai Digelar Hari Ini, 14 Pelanggaran Jadi Sasaran

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |06:18 WIB
5 Fakta Operasi Patuh Jaya Mulai Digelar Hari Ini, 14 Pelanggaran Jadi Sasaran
A
A
A

JAKARTA - Metro Jaya kembali menggelar Operasi Kewilayahan Patuh Jaya 2023 selama dua pekan yang berlangsung mulai tanggal 10 Juli hingga tanggal 23 Juli 2023. Operasi akan menargetkan pelanggar melawan arus hingga rotator.

1. Ada 14 Pelanggaran yang Disorot

Hal tersebut terlihat dalam unggahan di media sosial Instagram resminya di @tmcpoldametro. Tercatat setidaknya terdapat 14 sasaran target operasi dalam Operasi Patuh Jaya 2023 ini.

"Melawan arus, berkendara dibawah pengaruh alkohol, menggunakan ponsel saat mengemudi, melebihi batas kecepatan, berkendara dibawah umur (tidak memiliki SIM), tidak dilengkapi dengan perlengkapan yang standar, tidak dilengkapi dengan STNK, melanggar marka atau bahu jalan dan kendaraan yang memasang rotator atau sirine tidak sesuai aturan, " menurut unggahan tersebut.

2. Helm Harus SNI

Kemudian sasaran untuk kendaraan bermotor roda dua adalah tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia (SNI), berboncengan lebih dari satu orang.

3. Sabuk Keselamatan Jadi Kunci

Selanjutnya sasaran untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih adalah tidak menggunakan sabuk saat mengemudi, tidak memenuhi persyaratan layak jalan, dan menertibkan kendaraan yang memakai plat RFS/RFP.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178790//pengedar-H7IR_large.jpg
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar di Tambora, 2,1 Kg Ganja Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241//boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177345//praperadilan-gHBk_large.jpg
Pengacara Minta Hakim Bebaskan Delpedro Marhaen dari Tahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177156//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_ade_ary_syam_indradi-Al3g_large.jpg
Pelat Mobil Polisi di Kasus Penyekapan Tangsel Ternyata Palsu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177096//kapolda_metro_jaya_irjen_asep_edi_suheri_resmikan_satgas_pamapta-SHF6_large.jpg
Resmikan Pamapta, Kapolda Metro Jaya: Polisi Harus Hadir Berikan Pelayanan Humanis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176908//dj_panda_bawa_orangtua_ke_polda_metro_jaya-4sxX_large.JPG
DJ Panda Boyong Orang Tua saat Diperiksa Polisi Imbas Laporan Erika Carlina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement