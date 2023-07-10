5 Fakta Operasi Patuh Jaya Mulai Digelar Hari Ini, 14 Pelanggaran Jadi Sasaran

JAKARTA - Metro Jaya kembali menggelar Operasi Kewilayahan Patuh Jaya 2023 selama dua pekan yang berlangsung mulai tanggal 10 Juli hingga tanggal 23 Juli 2023. Operasi akan menargetkan pelanggar melawan arus hingga rotator.

1. Ada 14 Pelanggaran yang Disorot

Hal tersebut terlihat dalam unggahan di media sosial Instagram resminya di @tmcpoldametro. Tercatat setidaknya terdapat 14 sasaran target operasi dalam Operasi Patuh Jaya 2023 ini.

"Melawan arus, berkendara dibawah pengaruh alkohol, menggunakan ponsel saat mengemudi, melebihi batas kecepatan, berkendara dibawah umur (tidak memiliki SIM), tidak dilengkapi dengan perlengkapan yang standar, tidak dilengkapi dengan STNK, melanggar marka atau bahu jalan dan kendaraan yang memasang rotator atau sirine tidak sesuai aturan, " menurut unggahan tersebut.

2. Helm Harus SNI

Kemudian sasaran untuk kendaraan bermotor roda dua adalah tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia (SNI), berboncengan lebih dari satu orang.

3. Sabuk Keselamatan Jadi Kunci

Selanjutnya sasaran untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih adalah tidak menggunakan sabuk saat mengemudi, tidak memenuhi persyaratan layak jalan, dan menertibkan kendaraan yang memakai plat RFS/RFP.