Rumahnya Dibedah Perindo hingga Layak Huni, Suherman Haturkan Terima Kasih

CILACAP - Partai Perindo Cilacap membantu rumah salah satu warga dengan membedahnya hingga layak huni. Hal tersebut sangat disyukuri oleh sang pemilik rumah, Suherman.

Suherman, mengaku sangat bersyukur atas bantuan bedah rumah Partai Perindo. Pasalnya, dengan penghasilan sebagai buruh tani, ia merasa tak mampu jika harus memperbaiki rumah sendiri.

"Saya cuma buruh tani, gak mampu untuk perbaiki rumah, terima kasih Partai Perindo," kata Suherman.

Diketahui, Rumah milik Suherman, warga Desa Bantarpanjang, Cimanggu ini menjadi sasaran bedah rumah partai yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo ini. Rumah berukuran 6x9 meter ini dihuni oleh Suherman yang kini berusia 68 tahun bersama 6 anggota keluarganya. Sebelum diperbaiki, kondisi rumah ini cukup memperihatinkan dan tak layak huni.

Kader dan pengurus DPD Perindo Kabupaten Cilacap, tergerak untuk membantu memperbaiki rumah kakek dua cucu ini.

"Perbaikan rumah kakek yang sehari-hari berprofesi sebagai buruh tani ini dilakukan dengan mengganti seluruh bangunan, mulai dinding tembok baru hingga atap baru sehingga menjadi layak huni," kata Calon legislatif DPR RI Dapil 8 Jateng, Banyumas-Cilacap, Muhajir, Senin (10/7/2023).

(Khafid Mardiyansyah)