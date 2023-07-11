Gelar Rakorwil dan Konsolidasi, TGB Sebut Perindo Sumsel Siap Hadapi Pemilu 2024

PALEMBANG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat koordinasi wilayah dan konsolidasi bakal calon anggota legislatif Partai Perindo se-Sumsel.

Rapat yang dihadiri Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, ini juga sebagai langkah konkrit dalam memantapkan konsolidasi Partai Perindo menuju kemenangan dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang.

"Dari pertemuan dengan para kader di Sumsel ini kita melihat pengurus sudah sangat siap dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi," ujar TGB saat menghadiri Rakorwil dan Konsolidasi Partai Perindo Sumsel di Hotel Novotel Palembang, Selasa (11/7/2023).

Menurutnya, kesiapan dan rasa percaya diri merupakan bekal yang terbaik untuk menghadapi kontestasi Pemilu 2024 nanti.