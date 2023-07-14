Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Dua Jenderal Bintang 4 yang Pernah Jabat Pangkostrad hingga KSAD

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |05:06 WIB
Dua Jenderal Bintang 4 yang Pernah Jabat Pangkostrad hingga KSAD
Pramono Edhie (Foto : Okezone.com)
A
A
A

PANGKAT jenderal bintang 4, tentu pernag menyandang sejumlah jabatan penting oleh perwira tinggi TNI.

Berikut dua jenderal bintang 4 yang pernah menjabat Pangkostrad (Panglima Komando Strategis Angkatan Darat), Danjen Kopassus (Komandan Jenderal Kopassus), dan KSAD (Kepala Staf TNI Angkatan Darat).

BACA JUGA:

Eks-Komandan Sat-81 Kopassus Brigjen TNI Taufiq Shobri Dipromosikan Menjadi Waaster KSAD 

1. Pramono Edhie Wibowo

Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo menjabat sebagai KSAD periode 2011-2013. Ia dilantik menjadi KSAD menggantikan George Toisutta.

Namun, pengangkatannya kala itu menimbulkan protes karena dianggap ada unsur nepotisme. Diketahui, Pramono merupakan kakak ipar dari presiden yang saat itu sedang menjabat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia memulai karier militer setelah lulus dari Akabri pada 1980. Pramono bertugas di Kopassandha, mulai dari Danton 4 hingga akhirnya menempati posisi puncak sebagai Danjen Kopassus periode 2008-2009.

Setelah itu, ia sempat menjadi Pangdam III/Siliwangi selama setahun. Kemudian, pada 2010-2011, Pramono menjabat sebagai Pangkostrad. Pramono Edhie meninggal dunia tahun 2020 akibat serangan jantung.

