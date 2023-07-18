Kisah Jenderal Jusuf Putuskan Keliling TMP Kalibata Sebelum Tutup Usia

JAKARTA – Tak ada yang menyangka jika keinginan Jenderal M. Jusuf untuk datang dan mengunjungi Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata akan menjadi keinginan terakhirnya sebelum menutup mata untuk selama-lamanya.

Hal ini terungkap dalam dalam buku ‘Jenderal M Jusuf: Panglima Para Prajurit’.

Alkisah, pada suatu hari di bulan September 2003, telepon genggam Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin berdering. Sang ajudan pembawa ponsel itu buru-buru menyerahkan kepada Sjafrie yang kala itu baru saja turun dari pesawat Hercules C-130 milik TNI AU usai mendampingi Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto melakukan kunjungan ke Aceh.

“Pak, ini Jenderal Jusuf mau bicara,” kata ajudan, sebagaimana diceritakan Atmadji Sumarkidjo dalam buku tersebut.

Seakan tak percaya, Sjafrie segera membalas. “Halo,” kata jenderal Kopassus lulusan Akademi Militer 1974 ini.

Sayangnya, suara di seberang tidak jelas. Sjafrie pun mengembalikan telepon kepada stafnya. Tapi beberapa menit kemudian, staf tersebut kembali menghampiri Sjafrie. Sama seperti pertama, dia memberitahukan Jenderal Jusuf menghubungi. Namun, lagi-lagi suara jawaban di ujung telepon tidak jelas. Tak lama, telepon genggam itu kembali berbunyi. Staf kembali menyerahkan kepada Sjafrie. Awalnya, jenderal bintang dua itu agak ragu. Dia sempat berpikir apakah ada orang yang bergurai mengaku-aku sebagai Jenderal Jusuf.

Namun keraguannya seketika hilang saat suara di seberang sana terdengar jelas. “Halo, Generaal Sjafrie.” Kali ini, Sjafrie terkejut. Jika ada orang yang menyapanya dengan ucapan generaal atau jenderal dalam Bahasa Belanda, tentu bukan sosok sembarangan. Terlebih Sjafrie juga ingat betul pemilik suara itu. Dia pun buru-buru menjawab. “Siap, Pak,” ucapnya.