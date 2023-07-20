Kecanduan Judi Online, Pria Ini Nekat Maling 11 Handphone di Johar Baru

JAKARTA - Aksi pencurian 11 handphone dengan pelaku berinisial MI (25) dan AW terjadi di salah satu konter handphone di kawasan Kramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat pada Senin (17/7/2023).

Kanit Reskrim Polsek Johar Baru AKP Yosi Januar mengatakan berdasarkan pengakuan korban berinisial AT, peristiwa bermula saat korban memergoki pelaku MIH tengah mengambil 11 handphone dan satu buah powerbank yang berada di atas kursi samping etalase.

“Bahwa saat korban AT meninggalkan toko untuk belanja itu dalam keadaan ditutup kain spanduk. Nah setelah selesai belanja korban memergoki pelaku MIH tengah melancarkan aksinya,” kata Yosi saat dihubungi, Rabu (19/7/2023).

Namun, kata Yosi saat pelaku berusaha membawa hasil curiannya itu, MIH tertangkap tangan oleh korban dengan dibantu warga sekitar.

“Pelaku MIH tertangkap oleh korban dan dibantu warga. Sementara untuk pelaku AW berhasil kabur menggunakan sepeda motor dari si MIH tersebut,” ujarnya.