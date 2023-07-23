Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ratusan Warga Kota Cirebon Terima KTA Perindo Berasuransi dari Bacaleg DPR RI Jabar VIII

Abdul Rohman , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |18:17 WIB
Ratusan Warga Kota Cirebon Terima KTA Perindo Berasuransi dari Bacaleg DPR RI Jabar VIII
A
A
A

CIREBON - Ratusan warga Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon antusias menerima KTA berasuransi dari Partai Perindo.

Sebelum menerima KTA berasuransi, tampak ratusan warga khususnya ibu-ibu histeris saat menyambut kedatangan An-An Kusmardian atau Ananda George, yang kerap disapa Kang Prabu pemain aktor laga film Prabu Siliwangi.

Tidak sedikit dari mereka, para ibu-ibu yang menyalami dan meminta foto bersama dengan Kang Prabu sapaan akrabnya An-an Kusmardian. Bahkan, sebelum memasuki lokasi acara, kang prabu selalu dikelilingi oleh ibu-ibu fans pemain film Prabu Siliwangi.

Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, jika terjadi musibah kecelakaan berat hingga meninggal dunia, maupun kecelakaan ringan, bisa di cover oleh KTA berasuransi dari Partai Perindo.

Dalam kunjungan tersebut, Kang Prabu atau Ananda George sapaan akrabnya An-An Kusmardian mengatakan. Ia mengaku senang dan mengapresiasi kepada warga yang terlihat sangat antusias saat menyambut dirinya. Bahkan saat menerima KTA berasuransi ini, mereka terlihat sangat antusias

Halaman:
1 2
      
