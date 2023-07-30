Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Fakta 7 Polisi Penganiaya Pelaku Narkoba Jadi Tersangka, Polisi Dalami Motif

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |05:08 WIB
5 Fakta 7 Polisi Penganiaya Pelaku Narkoba Jadi Tersangka, Polisi Dalami Motif
Kombes Hengki Haryadi. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Polisi mendalami lebih lanjut penyebab sampai 7 oknum polisi melakukan penganiayaan hingga tewas pada terduga pelaku narkoba inisial DK. Kasus tersebut terus bergulir di kepolisian.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Dalami Kejadian

Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pihaknya akan meneliti lebih lanjut, apakah tim yang jadi tersangka tersebut pada saat melakukan kegiatan didasarkan atas surat perintah atau tidak.

“Kemudian mengapa melakukan kekerasan secara eksesif dan sebagainya," ujarnya, Sabtu (29/7/2023).

 BACA JUGA:

2. Berawal dari Penyelidikan Narkoba

Menurutnya, peristiwa itu berawal saat oknum tersebut melaksanakan penyelidikan terkait jaringan narkoba. Lantas, mereka melakukan dugaan kekerasan eksesif sehingga mengakibatkan seseorang meninggal dunia.

"Pastinya ini delik materiil, ada akibat orang meninggal dunia, oleh karenanya penyidikan kita secara berkesinambungan, nanti unsur pasal mana yang akan dikenakan," tuturnya.

 BACA JUGA:

3. Sanksi Hukum

Dia menambahkan, pihaknya bakal menjerat 7 oknum tersebut sesuai hukum yang berlaku guna menimbulkan efek deterens pada pelaku-pelaku tersebut sekaligus sebagai contoh agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali.

Halaman:
1 2
      
