Kala Kawilarang Muda Disuruh Ibunya Balik ke Kamp Tahanan Jepang Setelah Berhasil Kabur

JAKARTA – Alexander Evert Kawilarang atau Alex Kawilarang adalah seorang tokoh militer Indonesia kenamaan Indonesia. Mantan perwira KNIL (Koninklijke Nederlands Indisch Leger) atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda itu adalah seorang pejuang yang jasanya sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia.

Karier militer Kawilarang dimulai di pendidikan CORO (Corps Opleiding Reserve Officieren) atau Korps Pendidikan Perwira Cadangan, serta KMA (Koninklijke Militaire Academie) alias Akademi Militer Kerajaan Belanda di Jatinegara.

Pada 1942, tak lama setelah menempuh pendidikan di KMA, Kawilarang dimobilisasi untuk menghadapi serangan Jepang. Setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, semua prajurit KNIL, termasuk Kawilarang, menjadi tahanan Jepang.

Kawilarang ditahan di kamp interniran Depot Bandung (kini Gedung Rindam III Siliwangi di Jalan Manado). Sehari sebelum para tahanan akan digunduli Jepang, Kawilarang merencanakan pelariannya dari penjara.

Dia tahu bahwa jika digunduli, akan lebih sulit kabur karena akan lebih mudah diketahui meski sudah berada di luar kamp interniran.