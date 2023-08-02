Viral, Ibu-Ibu Protes Anaknya 13 Gagal Ujian Praktek SIM di Gresik, Minta Kapolri Lakukan Ini

BARU-BARU Ini viral seorang ibu bernama Marita Sani yang memprotes petugas Satpas Satlantas Polres Gresik lantaran anaknya 13 kali gagal dalam ujian prakte pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Dalam video berdurasi 4 menit 57 detik tersebu ia meminta Kapolri tidak sekedar memberikan imbauan tetapi menerbitkan aturan yang jelas untuk pegangan anggotanya di lapangan dalam proses pembuatan SIM.

Dalam videonya, ibu 6 orang anak ini tersebut menyampaikan kekesalannya karena sang anak yang bernama Nur Muhammad Rivaldi (22) gagal sebanyak 13 kali dalam mengikuti ujian praktek mendapatka SIM.

Pada puncak kekecewaannya, ia bermaksud menemui Kasatlantas Polres Gresik Akp Agung Fitransyah untuk menanyakan prosedur sebenarnya dalam pengurusan SIM.

Namun usahanya menemui Kasatlantas gagal. Malah dirinya terlibat perdebatan sengit dengan anggota Satlantas. Meski begitu, akhirnya seorang petugas Satlantas kemudian bersedia membantu dan menerbitkan SIM untuk anak dan suaminya, Sudirman (49).

Akan tetapi dirinya memohon kepada Kapolri agar menerbitkan aturas jelas untuk pegangan anggota Satlantas di lapangan. Ttidak sekadar imbauan karena justru membingungkan petugas.

"Ujian prakteknya masih sesulit itu. Anak saya selalu gagal dan dia punya trauma dengan Polisi. Saya hanya meminta bapak Kapolri menerbitkan aturan yang jelas untuk pegangan petugas di lapangan," kata Marita Sani saat ditemui.