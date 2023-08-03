Soeharto Kumpulkan Pemuda Lucuti Senjata Jepang Saat Tahu Kemerdekaan Indonesia Telah Diproklamasikan

JAKARTA – Pada 17 Agustus 1945, pukul 10.00 pagi, Ir Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pengangsaan Timur no.56, Jakarta. Namun, berita tentang proklamasi kemerdekaan ini tidak segera diterima daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Salah satu tokoh yang tidak segera mendengar berita mengenai proklamasi kemerdekaan itu adalah Soeharto. Saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan di Jakarta, Presiden Kedua RI itu sedang berada di Brebeg, melatih para prajurit PETA.

Pada 18 Agustus, setelah latihan selesai, tentara Jepang membubarkan para prajurit PETA, dan memerintahkan mereka menyerahkan senjata. Bahkan, tentara Jepang juga merampas mobil pasukan PETA.

Masih belum mengetahui apa yang terjadi, Soeharto pun meninggalkan Brebeg menuju ke Madiun, kemudian ke Yogyakarta.

Setelah tiba di Yogyakarta, Soeharo perlahan mengerti apa yang telah terjadi. Dia mendengar tentang kemerdekaan Indonesia dari teman-temannya, dan orang-orang di jalanan dan rumah.