Rumah Kosong di Pancoran Mas Depok Disatroni Maling, Barang Elektronik hingga Perhiasan Raib

DEPOK - Sebuah rumah di Komplek Adhikarya I Rawadenok, Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat disatroni maling saat ditinggal pemilik pada Sabtu (29/7) lalu.

Aksi maling terekam kamera pengawas atau CCTV yang dibagikan laman Instagram @sawangan_info. Dalam video rekaman singkat terlihat gerak gerak maling mengamati situasi sekitar terlebih dahulu.

"Pencurian rumah yang sedang ditinggal pemilik yang diambil Laptop Macbook, smart TV, uang tunai dan perhiasan," tulis caption laman Instagram @sawangan_info dikutip, Rabu (2/8/2023).

Sementara itu, Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Tri Harijadi membenarkan bahwa maling berhasil membawa barang elektronik hingga perhiasan milik korban. Namun, Ia belum dapat mentaksir kerugian yang dialami korban.