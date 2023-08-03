Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah Kosong di Pancoran Mas Depok Disatroni Maling, Barang Elektronik hingga Perhiasan Raib

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |02:01 WIB
Rumah Kosong di Pancoran Mas Depok Disatroni Maling, Barang Elektronik hingga Perhiasan Raib
A
A
A

DEPOK - Sebuah rumah di Komplek Adhikarya I Rawadenok, Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat disatroni maling saat ditinggal pemilik pada Sabtu (29/7) lalu.

Aksi maling terekam kamera pengawas atau CCTV yang dibagikan laman Instagram @sawangan_info. Dalam video rekaman singkat terlihat gerak gerak maling mengamati situasi sekitar terlebih dahulu.

"Pencurian rumah yang sedang ditinggal pemilik yang diambil Laptop Macbook, smart TV, uang tunai dan perhiasan," tulis caption laman Instagram @sawangan_info dikutip, Rabu (2/8/2023).

Sementara itu, Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Tri Harijadi membenarkan bahwa maling berhasil membawa barang elektronik hingga perhiasan milik korban. Namun, Ia belum dapat mentaksir kerugian yang dialami korban.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
depok Pancoran Mas pencurian
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909//pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182740//kecelakaan-NZSR_large.jpg
Toyota Calya Tabrak Honda HRV di Jalan Margonda Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182541//pembakan-WCq1_large.jpg
Penampakan Wajah Dingin dan Bengis Dua Pelaku Penembakan Hansip di Cakung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182523//bhudi-5BgX_large.jpg
Polisi Tangkap Dua Pelaku Penembakan yang Tewaskan Hansip di Cakung Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182416//pencurian-1AHP_large.jpg
Pemuda Asal Batam Nekat Curi iPhone di Grand Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182349//penembakan-5NpO_large.jpg
Hansip di Cakung Tewas Ditembak Maling Motor, Polisi Periksa Saksi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement