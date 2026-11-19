Mahasiswi UI Tewas Usai Melompat dari Lantai 12 Apartemen di Depok, Diduga Bunuh Diri

JAKARTA - Seorang mahasiswi Universitas Indonesia (UI) berinisial AR ditemukan tewas usai diduga melompat dari lantai 12 sebuah apartemen di kawasan Beji, Depok. Pihak kepolisian menduga korban mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri.

"Ya benar (mahasiswi kedokteran gigi). Bunuh diri," kata Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oka Utama kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Terpisah, Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Hendra Kurniawan menjelaskan, korban ditemukan pada Rabu (18/11/2026) pukul 15.30 WIB di apartemen kawasan Beji, Depok. Korban diduga melompat dari lantai 12 apartemen.

"Pawas dan piket fungsi datang ke TKP penemuan mayat yang diduga korban bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 12 Apartemen Mahata," ujar dia.

Berdasarkan keterangan saksi, kata dia, korban ditemukan tergeletak pukul 13.00 WIB. Polisi kemudian langsung ke lokasi bersama unit Identifikasi Polres Metro Depok untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).