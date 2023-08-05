Prabu Jayabaya Ternyata Telah Ramalkan Potensi Gempa Megathrust di Jawa, Ini Katanya

JAKARTA – Raja Kediri Prabu Jayabaya ternyata pernah meramalkan ancaman gempa megathrust yang diperkirakan akan mengguncang wilayah Indonesia, terutama pesisir Pulau Jawa. Nubuat Sang Prabu itu tertulis dalam naskah yang dikenal sebagai Ramalan Jayabaya.

Sebagaimana diketahui, peneliti dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi potensi terjadinya gempa besar diikuti tsunami setinggi hingga 20 meter di Indonesia, yang dikenal sebagai gempa megathrust.

Gempa yang diakibatkan oleh megathrust diprediksi terjadi 400 tahun sekali. Dimana gempa yang mengguncang Jawa Barat diperkirakan memiliki kekuatan M 8,9, sementara di Jawa Tengah dan Timur, gempa megathrust diperkirakan akan terjadi dengan kekuatan M 8,8. Dalam skenario lain, kedua gempa tersebut bergabung menjadi satu menghasilkan gempa megathrust dengan kekuatan M 9,1.

Peringatan BNPB dan peneliti tentang potensi gempa dahsyat ini ternyata cocok dengan yang diramalkan Prabu Jayabaya hampir seribu tahun lalu.

Melansir dari akun tiktok @awaanstory, ramalan Prabu Jayabaya itu diungkap dari Kitab Musaror karangan Sunan Prapen, yang merupakan keturunan ke-4 dari Sunan Giri. Kitab Musaror ini disusun Sunan Prapen pada 1618.