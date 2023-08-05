Keris Kiai Ageng Bondoyudo, Pusaka yang Dikubur Bersama Pangeran Diponegoro

PANGERAN Diponegoro mengoleksi senjata pusaka, salah satunya keris Kiai Ageng Bondoyudo. Pusaka ini merupakan senjata yang tidak dibagikan ke anggota keluarga dan dikubur bersama Pangeran Diponegoro.

Menurut Sejarawan Peter Carey, penulis buku P.Diponegoro, Kuasa Ramalan, keris ini dibuatnya dari pusaka lain pada tahun kedua Perang Jawa dan lebih sebagai jimat daripada senjata tempur.

"Ia telah mewarisi juga sebilah keris, Kiai Abijoyo, dari ayahnya, barangkali tatkala ia diangkat sebagai Raden Ontowiryo pada September 1805 ," katanya beberapa waktu lalu.

Dalam cerita wayang yang diambil dari Mahabharata, senjata sakti yang sama dikaitkan dengan pangeran Pandawa itu tatkala ia bersamadi di Danau Tirtomoyo. Hal tersebut mungkin memiliki kaitan dangan masa kehancuran Jawa yang akan ditimbulkan oleh Diponegoro sebagaimana diramal oleh suara gaib di Parangkusumo.

Sama halnya dengan panah Arjuna, Pasopati, menjadi sarana penghancuran kekuatan jahat dalam kidung Arjunawiwāha (Pernikahan Arjuna; Poerbatjaraka 1926:288–90). Tak heran, Diponegoro sangat menghargai senjata tersebut.

Diponegoro mewujudkannya dalam sebentuk belati kecil atau cundrik saat kembali ke Tegalrejo. Kemudian, dibawa-bawa oleh istrinya yang keempat, Raden Ayu Maduretno (pasca-Agustus 1825, Ratu Kedaton), selama Perang Jawa.

"Kira-kira pada 1827, belati itu dilebur bersama dengan dua benda pusaka lain milik Diponegoro menjadi sebilah keris pusaka, bernama Kiai Ageng Bondoyudo (Yang Mulia bertanding tanpa senjata), yang digunakan mengobarkan semangat prajuritnya selama tahap perjuangan sulit melawan Belanda," ujarnya.