HOME NEWS NEWS

Bacaleg hingga Saksi Partai Perindo Dapat KTA Berasuransi

Rus Akbar , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |01:26 WIB
Bacaleg hingga Saksi Partai Perindo Dapat KTA Berasuransi
Hary Tanoesoedibjo. (Foto: Rus Akbar)
A
A
A

PADANG - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyiapkan KTA berasuransi untuk para kader partai, mulai dari caleg sampai saksi di TPS. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, saat melakukan konsolidasi partai di Padang.

“Kita juga berikan saksi seluruh struktur partai kartu tanda anggota berasuransi jadi kita punya KTA untuk program ke depan, pengurus DPP, DPW, DPD, DPRT dan saksi nanti akan diberikan ini termasuk yang digerakkan saksi, kartu yang memiliki asuransi ke lapangan. Kalau ada yang meninggal akan mendapat santunan Rp3 juta untuk ahli waris kalau luka-luka ada surat rumah sakit akan mendapat Rp300 ribu ini ada barcodenya,” kata Hary Tanoe, Senin (7/8/2023).

Lanjut Ketum partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, kartu perlu diaktivasi dengan memasukan data terutama nomor telepon dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Nomor HP dan NIK jangan keliru nanti dicek di Dukcapil untuk menghindari bodong dan nomor HP tidak boleh diganti termasuk nanti H-5 kita akan SMS saksi atau hari keberapa kita sms dia dia harus datang ke TPS nyoblos,” ujarnya.

Ibu-Ibu Pelaku UMKM di Menteng Atas Terharu Dapat Bantuan dari Partai Perindo 

Selain itu kartu tersebut juga akan dipakai untuk membayar honornya kalau daerah internetnya baik bisa dipakai untuk honor insentif nanti. 

