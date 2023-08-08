Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Karhutla Kembali Terjadi di Rokan Hulu Riau, Diduga Akibat Dibakar

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |00:02 WIB
Karhutla Kembali Terjadi di Rokan Hulu Riau, Diduga Akibat Dibakar
Karhutla di Rohul. (Foto: Dok Ist)
ROKAN HULU - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Riau. Kali ini titik api kebakaran di  KM 28 dan KM 34 Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam.

Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 10 Kunto Darussalam Kodim 0313/KPR Kopda Alesman mengatakan, api melalap hutan yang telah ditumbang seluas 1,5 hektare

 BACA JUGA:

"Kejadiannya, Minggu (6/8) malam sekitar pukul 19.30 WIB,” tutur Kopda Alesman, Senin (7/8/2023).

Alesman mengatakan dugaan sementara api muncul akibat dibakar. "Lokasi Karhutla ini sebelumnya pernah terbakar. Sekarang terbakar lagi. Kondisi lahan yang diduga dibakar sebagian telah diimas tumbang," terangnya.

BACA JUGA:

Waspada Karhutla, 547 Titik Api Terpantau di Jambi 

Saat terjadi kebakaran, lanjut Kopda Alesman, tim gabungan TNI Polri dan masyarakat masih berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam kebakaran.

"Alat yang kami gunakan Tohatsu 1 unit, selang 35 roll, nozel 6 buah, kendaraan roda empat 2 unit dan Kendaraan roda dua lima unit. Jarak dari kantor Koramil sekitar 70 Kilometer," ujar dia.

Halaman:
1 2
      
