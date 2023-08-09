Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Berkendara saat Hujan Deras, Warga Padang Tewas Tertimpa Pohon

Rus Akbar , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |02:06 WIB
Berkendara saat Hujan Deras, Warga Padang Tewas Tertimpa Pohon
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

PADANG - Seorang warga Padang bernama Alih Shadan (45) tewas tertimpa pohon. Korban beralamat di Perumnas III Indarung, Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Kapolsek Lubuk Kilangan, Kompol Lija Nesmon mengungkapkan, peristiwa tersebut terjadi pada saat hujan lebat dan angin kencang. Saat itu korban melintas dan tiba-tiba pohon dari tepi jalan tumbang lantas menimpa tubuhnya.

 BACA JUGA:

“Lokasinya di Jalan Lintas Padang-Solok, tepatnya eks Tempat Pemungutan Retribusi (TPR), Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan,” ucap Kompol Lija, Selasa (8/8/2023).

BACA JUGA:

Heboh Penebang Kayu Tewas Terjepit Pohon Keramat yang Ditebangnya 

Kata Lija, saat kejadian korban naik kendaraan roda dua dari Bandar Buat menuju Indarung. “Setelah kita mendapat laporan dari warga, kami langsung menuju lokasi dan membawa korban ke klinik Semen Padang,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465/truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184399/ilustrasi_kecelakaan-i0Xq_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali Tewaskan 5 Orang, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183960/kecelakaan-MVu6_large.jpg
Hilang Kendali, Mobil Tabrak PKL dan Pemotor Sebabkan 5 Orang Terluka di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183218/kecelakaan-PI53_large.jpg
Tragis! Pemotor Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap Jaktim, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183222/pramono_anung-pM0t_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Pramono Ultimatum Sopir JakLingko Jangan Ugal-ugalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862/kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement