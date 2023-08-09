Berkendara saat Hujan Deras, Warga Padang Tewas Tertimpa Pohon

PADANG - Seorang warga Padang bernama Alih Shadan (45) tewas tertimpa pohon. Korban beralamat di Perumnas III Indarung, Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Kapolsek Lubuk Kilangan, Kompol Lija Nesmon mengungkapkan, peristiwa tersebut terjadi pada saat hujan lebat dan angin kencang. Saat itu korban melintas dan tiba-tiba pohon dari tepi jalan tumbang lantas menimpa tubuhnya.

“Lokasinya di Jalan Lintas Padang-Solok, tepatnya eks Tempat Pemungutan Retribusi (TPR), Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan,” ucap Kompol Lija, Selasa (8/8/2023).

Kata Lija, saat kejadian korban naik kendaraan roda dua dari Bandar Buat menuju Indarung. “Setelah kita mendapat laporan dari warga, kami langsung menuju lokasi dan membawa korban ke klinik Semen Padang,” ucapnya.