Tiga Tersangka Penganiayaan hingga Tewas di Tamansari Positif Narkoba

JAKARTA - Polsek Metro Tamansari, Jakarta Barat menangkap tiga tersangka penganiayaan hingga tewas terhadap ICS (23) di Hayam Wuruk, Tamansari, Jakarta Barat. Ketiga tersangka tersebut, diketahui positif narkoba.

Kapolsek Metro Tamansari, Kompol Adhi Wananda mengatakan, ketiga tersangka tersebut yakni acarnya SR (23) dan dua laki-laki yang merupakan kawannya yakni H (28) dan FD (25).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan darah korban positif metamfetamin dan amfetamin," ujar Adhi di Polsek Metro Tamansari, Jumat (11/8/2023).

Adhi menambahkan, dua tersangka yakni H dan FD juga merupakan residivis dari rutan Salemba. "Baru residivis, (kedua tersangka) nganggur baru keluar penjara, dari Salemba," imbuhnya.

Adapun, lanjut Adhi, penganiayaan terhadap temannya saat pesta sabu tersebut membuat korban mengalami luka parah di bagian kepala hingga menyebabkan meninggal dunia.

"Kalau berdasarkan dari keterangan autopsi, jadi ada resapan darah pada kulit bagian kepala bagian dalam, akibat kekerasan benda tumpul," paparnya.