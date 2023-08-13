Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penganiaya Siswa SMP di Sunter Ditangkap, Satu di Antaranya Wanita Kenalan Korban

Yohannes Tobing , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |00:01 WIB
Penganiaya Siswa SMP di Sunter Ditangkap, Satu di Antaranya Wanita Kenalan Korban
Polres Jakut jumpa pers soal penganiayaan (foto: MPI/Yohannes)
A
A
A

JAKARTA - Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menangkap lima orang dari tujuh pelaku yang terlibat dalam pengeroyokan dan pencurian motor terhadap seorang bocah SMP di kawasan Sunter Muara, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat 4 Agustus 2023 lalu.

Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gidion Arif Setyawan mengatakan, tiga dari lima yang diamankan ARH (20), KRB (17), dan RJ (16) sudah ditetapkan sebagai tersangka, dimana ketiganya telah terbukti melakukan penganiayaan.

"Lalu tiga orang itu melakukan pemukulan kekerasan terhadap korban ketika menggunakan batu dan sulutan rokok. Kemudian ketika korban dalam keadaan tidak berdaya, motornya diambil oleh tersangka," kata Gidion, Sabtu (12/8/2023).

Gidion menjelaskan, pengeroyokan ini berawal dari adanya kecemburuan dari salah satu pelaku ARH yang mengetahui bahwa kekasihnya Ndah telah menjalin komunikasi dengan pria lain yang tak lain adalah korban DRS (15) di akun media sosial Facebook.

"Sehingga ARH cemburu,karena cemburu pelaku ingin menemui korban caranya adalah dengan membalas chat korban sehingga seolah-olah yang membalas adalah saudari I (Ndah), " jelas Gidion.

"Maka bertemulah di TKP nah pada saat terjadi di TKP bertemu dengan saudara korban ARH melakukan pemukulan tidak seorang diri karena dia datang ke TKP bersama dengan I juga untuk meyakinkan," lanjutnya.

Dari keseluruhan pelaku yang terlibat aksi pengeroyokan ini, ada beberapa yang masih dibawah umur termasuk dua wanita yang saat ini masih dalam pemeriksaan sebagai saksi di Unit PPA. Namun ada beberapa juga yang sudah cukup umur, termasuk aktor intelektual.

"Ada yang di bawah umur. Ada yang sudah cukup umur, pelaku utama kalau melihat cerita seperti itu maka aktor intelektualnya adalah saudara ARH, sudah cukup umur 20 tahun, yang lain masih di bawah umur termasuk saudari I, " ungkapnya.

