Dapat Gerobak Perindo dari Hary Tanoe, Pedagang di Kupang: Omzet Kami Bisa Meningkat

KUPANG - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo melakukan kunjungan kerja ke Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam kunjungan ini HT memberikan bantuan gerobak kepada sejumlah pelaku UMKM.

Gerobak Perindo ini diberikan kepada pedagang bernama Engelina, yang menjual nasi kuning dan cemilan khas Kota Kupang dan UMKM bernama I'ak Malole yang menjual abon ikan serta UMKM bernama Kopper yang menyediakan aneka kopi khas NTT.

Penyerahan gerobak secara simbolis ini diberikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Pemilik UMKM Kopi Perindo (Kopper), Gledis Enjela berterima kasih kepada Partai Perindo yang memiliki kepedulian terhadap rakyat kecil dalam pengembangan usahanya.

"Dengan bantuan ini, pelaku UMKM bisa meningkat omzetnya, meningkat usahanya yang mengelola pangan lokal," katanya.

Bantuan gerobak ini sudah menjadi program Partai Perindo dalam membantu rakyat kecil menuju masyarakat sejahtera.

