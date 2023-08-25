Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dimana Istri Donald Trump, Melania saat Suaminya Jalani Hukuman?

Maruf El Rumi , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |19:11 WIB
Dimana Istri Donald Trump, Melania saat Suaminya Jalani Hukuman?
Donald Trump bersama istrinya Melania Trump beberapa waktu lalu. (Foto: Mirror)
A
A
A

Nama istri Donaldo Trump, Melania Trump menjadi perbincangan di media internasional. Gara-garanya, dia tidak terlihat mendampingi suaminya saat menyerahkan diri diri ke pejabat lokal atau federal setelah tuntutan pidana diajukan terhadapnya.

Termasuk saat mantan Presiden Amerika Serikat tersebut keluar dari tahanan. Trump sempat menjalani hukuman penjara meski hanya 20 menit sebelum akhirnya dibebaskan setelah membayar uang jaminan sebesar USD200.000 (Rp3 miliar).

Trump membayar jaminan dengan menyisihkan 10% dan dia bekerja dengan perusahaan obligasi lokal Atlanta, Foster Bail Bonds LLC. Kantor Sheriff Fulton County telah merilis foto Trump ditahan dan dimasukkan sebagai narapidana No. P01135809.

Di tengah ingar bingar penyerahan dan pembebasan diri Trump, Melania tidak terlihat sama sekali. Padahal, selama masa kampanye presiden dan saat menjabat di Gedung Putih, wanita berusia 53 tahun itu sering terlihat.

